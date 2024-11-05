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5 шагов к созданию комфортного стильного пространства: студия дизайна интерьера дает рекомендации

15 ноября 2024 10:53  [52]

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Дом – место, где мы расслабляемся, отдыхаем после тяжелых рабочих дней и набираемся сил для новых свершений. Также именно дома мы проводим самые счастливые часы с родными, близкими и друзьями. Закономерно, что многие люди стремятся улучшить свое жилье, сделать обстановку еще более удобной, красивой и уютной. Поэтому студия дизайна интерьеров BILBAO Design решила поделиться секретами о том, как грамотно подойти к обновлению обстановки в квартире, чтобы создать пространство своей мечты. Дизайнеры с огромным практическим опытом расскажут о 5 шагах на пути к идеальному интерьеру.

Первый шаг: разработка концепции

Перед тем, как покупать новые обои, мебель, домашний текстиль и элементы декора, нужно детально представить, что хочется увидеть в результате. Лаконичный интерьер в стиле минимализм? Роскошную обстановку в классическом стиле с преобладающими природными текстурами? А может, комнату в теплых пастельных тонах с воздушными шторами и мягкой мебелью, напоминающую будуар дамы эпохи романтизма?

Разработка концепции интерьера – всегда первый шаг при создании проекта дизайна. Важно сформировать понимание, что хочешь видеть в своём доме именно ты. Не как живут друзья или соседи, не что советуют родственники, а что заставит с радостью возвращаться домой. Здесь не нужно себя ограничивать, а лучше собрать все идеи, даже самые смелые. Лучший помощник рядом с вами это дизайнер интерьера, который с помощью своей экспертности, насмотренности и творческого подхода, соберёт интрерьер вашей мечты.

Второй шаг: зонирование и упорядочивание пространства

Неважно, создается интерьер в большом коттедже, в просторной 2- или 3-комнатной квартире, в маленькой студии, обязательно продумать зонирование пространства и ответить на такие вопросы:

  • Какая мебель будет стоять в комнатах и в разных зонах?
  • Как расставить мебель, чтобы это было удобно и красиво?
  • Где будут храниться вещи?
  • Не приведет ли отсутствие четкого зонирования пространства к снижению уровня комфорта?

Опытные дизайнеры из студии BILBAO Design рекомендуют жителям небольших квартир эргономично использовать каждый метр свободной площади. Это не говорит от захламлении шкафами и прочей мебелью. Можно выделять зоны в виде гардеробных, встроенных шкафов и мебели на заказ по точным размерам. Любимый прием - это использование одинакового цвета на стенах и мебели. Это позволит визуально стереть границы и тем самым увеличить пространство. Грамотная расстановка мебели является основой любого дизайн проекта.

Третий шаг: подбор материалов и текстур

После того, как проект интерьера продуман и разработан, можно переходить к самому приятному – выбору материалов для ремонта, домашнего текстиля и элементов декора. Дизайнеры из BILBAO Design рекомендуют не придерживаться строгих правил, а экспериментировать – сочетать различные текстуры, оттенки, узоры. Например, клетку можно сочетать с полоской, дерево на мебели и металл в отделке, а мягкие ковры на полу – с декором в стиле лофт. Можно достать с антресолей бабушкин сервиз или старую лампу, добавив изюминку и немного истории к вашему дому.

Еще одно гарантированно удачное интерьерное решение – добавить природные элементы и свежесть, ведь в городе всегда не хватает зелени. Для этого вовсе необязательно организовывать строительство лоджии – достаточно расставить комнатные растения, использовать природные оттенки или повесить искусство на стену.

Четвертый шаг: создание освещения

Продуманное освещение способно обеспечить комфорт и уют, “подсветить” акценты и подчеркнуть все преимущества интерьера. Идеальным решением является создание многоуровневой системы освещения, позволяющей менять яркость и интенсивность света. Например, в комнате, помимо основного источника света (люстры) должна быть лампа на рабочем столе и торшер. Также, по мнению дизайнеров из BILBAO Design, отличным решением будет использование светодиодных подсветок. Их можно использовать как ночник или мягкое освещение в темное время суток.

Пятый шаг: персонализация интерьера

Завершающий этап создания интерьера – персонализация. Дизайнер не должен воплощать свои амбиции в интерьере, а оставить место для фантазии хозяев. Не строго диктовать всё до последней фоторамки, а немного довериться. Когда пространство готово, оно само продиктует тон и ритм дальнейшей жизни заказчика. Дизайнеры из BILBAO Design создают интерьеры именно для человека, который будет в нём жить.

Фото предоставлено ООО «Студия Инсайд Дизайн НН» bilbao-design.ru
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