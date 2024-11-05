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Бизнес

ВТБ вдвое снизил стоимость обслуживания для бизнеса

15 ноября 2024 14:11  [40] Бизнес

ВТБ запустил специальное предложение для клиентов среднего и малого бизнеса "Две недели суперскидок". Юрлица и индивидуальные предприниматели при открытии первого расчетного счета в банке могут получить скидку 50% на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на 12 месяцев, а также улучшенные условия по депозитам.
 
Чтобы получить годовую скидку 50% на РКО, нужно подать заявку на открытие расчетного счета в ВТБ с 18 ноября по 1 декабря 2024 года и подключить пакеты услуг "Самое важное" или "Все включено" до 8 декабря. В состав этих пакетов входят все необходимые инструменты для растущего бизнеса – обслуживание счета, мобильный и интернет-банк, внесение и снятие наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карт, платежи клиентам ВТБ и других банков. Переводы внутри ВТБ и переводы со счета ИП на свои счета и карты физического лица – бесплатные и безлимитные без дополнительных условий. Также клиентам предоставляется годовая скидка 50% на дополнительную опцию "Платежи плюс", которая позволяет увеличить входящее в пакет количество переводов в другие банки. ВТБ также предлагает всем новым клиентам повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам на счете (НСО). Надбавка до 0,6% действует при размещении средств от 10 млн рублей на любой срок. Для получения дополнительного дохода от размещения небольших сумм в ВТБ действует линейка продуктов "Лайт" – "НСО Лайт" и "Овернайт Лайт". Они обеспечивают начисление процентов на сумму от 50 тыс. рублей.

"В конце года деловая активность во многих сферах бизнеса возрастает, и мы подготовили специальное предложение для предпринимателей, открывающих свой первый счет в ВТБ. Они могут не только сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании, но и получить дополнительный доход от размещения временно свободных средств. Это поможет постепенно создавать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов или для будущего роста", – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ. ВТБ подготовил бонусы и для действующих клиентов.

Участникам программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" предоставляется скидка на действующий пакет услуг. Участники уровня "Профи" получают скидку 30% на оплату одного месяца обслуживания, уровня "Мастер" – 50%, уровня "Легенда" – месяц обслуживания в подарок. Предложение действует для ИП и ЮЛ, подавших заявку на открытие первого расчетного счета в банке ВТБ (ПАО) в период с 18.11.2024 по 01.12.2024, открывших расчетный счет и подключивших пакет услуг в срок по 08.12.2024 г. В указанный период предоставляется скидка 50% на срок 12 месяцев при подключении пакетов услуг "Самое важное" или "Все включено". Также при подключении пакетов услуг "Самое важное" или "Все включено" клиентам доступно подключение дополнительной опции "Платежи плюс" с аналогичной скидкой 50% на 12 месяцев. Скидка на дополнительную опцию "Платежи плюс" распространяются при одновременном подключении пакета услуг "Самое важное" или "Все включено" с периодом оплаты 1 месяц при открытии первого расчетного счета. Повышенные ставки по депозитам и НСО: предложение действует для ИП и ЮЛ, открывших первый расчетный счет в банке ВТБ (ПАО). Приветственные надбавки к типовым ставкам от 0,3% до 0,6% годовых действуют для новых клиентов при оформлении депозитов и неснижаемых остатков (НСО) на сумму от 10 млн рублей в течении 30 дней с даты открытия расчетного счета. Повышенная ставка может быть установлена на любой срок размещения средств. Размер приветственной надбавки к типовым ставкам по депозитам и НСО зависит от суммы и действует на депозиты и НСО в рублях РФ. Начисление процентов по депозитам и НСО при размещении от 50 000 рублей: предложение предоставляется клиентам, открывшим в Банке ВТБ (ПАО) первый банковский счет в рублях РФ. Клиент может оформить продукты "Овернайт Лайт" или "НСО Лайт" с минимальной суммой 50 тыс. рублей в течение 365 дней с даты открытия первого банковского счета. После истечения данного срока минимальная сумма привлечения составляет 1 млн рублей.

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Теги:
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