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Бизнес

"Ростелеком" и "Лента" успешно протестировали платформу "Аврора Центр"

18 ноября 2024 12:16  [90] Бизнес

"Ростелеком" и торговая сеть "Лента" завершили совместную работу по тестированию платформы "Аврора Центр" для управления корпоративными мобильными устройствами ретейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративной мобильности одного из крупнейших российских ретейлеров и индустрии розничной торговли в целом. "Аврора Центр" позволяет централизованно управлять парком устройств, распространять корпоративные приложения, доставлять файлы и выполнять скрипты, а также ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с рабочими задачами.

Корпоративный парк устройств "Ленты" включает около 10 тыс. разных гаджетов для работы в системе ретейла: терминалы сбора данных различных производителей, прайс-чекеры, а также смартфоны и планшеты. Оборудование используется в ключевых бизнес-процессах — сканировании, приемке и инвентаризации товаров на складских площадках, распределенных по всей стране. Приостановка этих процессов из-за некорректно работающих устройств и ПО несет риски финансовых и репутационных потерь для компании. При этом управление устройствами усложняется тем, что они работают на различных версиях ОС Android. После ухода ряда игроков с российского рынка ретейлеру потребовалась отечественная альтернатива. 

Технологическая лаборатория B2E "Ростелекома" в сотрудничестве со ИТ-специалистами торговой сети "Супер Лента" (формат супермаркетов в структуре компании "Лента") адаптировала платформу «Аврора Центр» для управления устройствами на ОС Android. Отдельно стоит отметить режим "Киоск", функционал которого позволяет ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с выполнением должностных обязанностей, и делает доступными только необходимые для работы ресурсы. Все устройства могут быть настроены в едином корпоративном стиле, включая порядок расположения приложений. 

Предполагается, что по итогам опытно-промышленной эксплуатации использование "Авроры Центр" обеспечит "Ленте" контроль над всем парком устройств и корпоративными данными, снизит затраты и время на ввод гаджетов в эксплуатацию, а также гарантирует высокий уровень безопасности управления с минимальным привлечением администраторов. 

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, который "Ростелеком" и "Лента" подписали в 2022 году. Партнерство компаний заключается в том числе в организации и совместном создании, пилотировании, тестировании и внедрении ИКТ и инновационных решений в отрасли ретейла.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами "Ростелекома": "Создание технологических партнерств с отраслевыми лидерами для проверки гипотез и разработки новых сервисов и продуктов — часть стратегии "Ростелекома", направленной на укрепление цифровой независимости экономики страны. Совместный пилот с "Лентой" показал, что платформа "Аврора Центр" полностью отвечает требованиям рынка, подходит для компаний любого размера и имеет целый ряд преимуществ перед другими решениями, представленными сегодня в России. Уверен, что наши общие усилия в развитии функционала платформы, ориентированного на потребности ретейла, станут стартом для распространения этого продукта и в других отраслях, для которых корпоративная мобильность — важный аспект бизнеса".
Сергей Гасан, ИТ-директор торговой сети "Супер Лента": "Стратегия торговой сети "Супер Лента" направлена на активное развитие и рост операционной эффективности бизнеса, поэтому в достижении амбициозных целей, которые мы ставим, нам помогает и будет помогать технологическое партнерство с лидерами в области цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения. Одним из примеров такого партнерства является реализация проекта с “Ростелекомом”, в рамках которого мы подтвердили, что платформа "Аврора Центр" может быть использована в компании "Лента" для управления мобильными устройствами. Уверен, что в 2025 году мы расширим наше сотрудничество с "Ростелекомом". Видим для себя внедрение новых цифровых решений как важный приоритет для ИТ-развития в "Супер Ленте".

"Аврора Центр" разработана компанией "Открытая мобильная платформа" (входит в группу "Ростелеком") как часть полностью отечественного стека решений для построения независимой мобильной среды. Платформа легко разворачивается в контуре заказчика, интегрируется с существующими в организации сервисами и быстро масштабируется до сотен тысяч устройств, что отвечает задачам, поставленным компанией такого масштаба, как "Лента".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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