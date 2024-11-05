ВТБ отменяет комиссию за прием оплаты через СБП для бизнеса Бизнес

ВТБ с 18 ноября отменяет для клиентов среднего и малого бизнеса комиссии за прием оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП). Экономить на комиссиях предприниматели смогут в предновогодний период и до конца января 2025 года.



Принимать платежи по QR-кодам без комиссии могут клиенты ВТБ – юрлица и предприниматели, впервые подключившие с 18 ноября 2024 года по 31 января 2025 года сервис СБП для приема безналичной оплаты товаров, работ и услуг. Новым клиентам для этого нужно заполнить заявку на сайте, открыть счет и подключить эквайринг в одном из отделений банка. Тем, кто уже обслуживается в ВТБ, достаточно подать заявку на подключение эквайринга и сервиса по приему оплаты через СБП в интернет-банке или мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ.

"Оплата по СБП уже прочно вошла в практику расчетов наряду с классическим эквайрингом. При этом доля расчетов по СБП продолжает расти: например, по сравнению с октябрем прошлого года оборот по СБП у клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился в 2 раза. Этот платежный инструмент расширяет возможности расчетов с покупателями и позволяет выбрать удобный способ оплаты в каждой конкретной ситуации. Причем оплата по СБП выгодна как продавцам, так и покупателям. Продавцы получают средства на счет практически мгновенно, при этом экономят на комиссии, что, в свою очередь, позволяет им предлагать более выгодные условия и дополнительные скидки покупателям, повышать их лояльность", – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Среди основных преимуществ приема оплаты по СБП – низкие комиссии и экономия на дополнительном оборудовании, ведь QR-коды с реквизитами для оплаты можно вывести на экран телефона или распечатать и разместить у кассы, выложить на сайт, отправить по электронной почте и в мессенджере. Средства поступают на счет продавца в режиме реального времени. Специальные условия действуют с 18 ноября 2024 года до 31 января 2025 года, далее комиссия составит от 0,2 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от сферы бизнеса.

Специальные условия предоставления услуги приема оплаты по QR-кодам с использованием Системы Быстрых Платежей (СБП) действуют с 18 ноября 2024 по 31 января 2025 года. Условия действуют для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, впервые заключивших договор об использовании СБП для приема безналичной оплаты товаров, работ, услуг с Банком ВТБ в период с 18 ноября 2024 по 31 января 2025 года. Специальные условия включают в себя предоставление скидки в размере 100% от вознаграждения Банка за зачисление на счета Клиента переводов денежных средств физических лиц, выполненных с использованием QR-кодов СБП. После завершения срока действия специальных условий вознаграждение в рамках Договора взимается в соответствии со Сборником тарифов Банка. Участниками акции не могут быть клиенты, заключившие Договор до 18 ноября 2024 года. Банк оставляет за собой право изменить сроки проведения акции. Более подробная информация на vtb.ru.