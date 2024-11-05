От геоаналитики до кибербезопасности: в Нижегородской области пройдут вебинары Бизнес

МТС, цифровая экосистема, предлагает серию бесплатных вебинаров для руководителей, ИТ-специалистов, девелоперов, представителей сферы образования, фармацевтических компаний, логистических компаний, туристических компаний и представителей HoReCa. Эксперты МТС поделятся практическими рекомендациями по актуальным вопросам цифровой трансформации бизнеса.

20 ноября в 8.00 состоится вебинар "Геоаналитика в бизнесе: интервью с экспертом". Участники познакомятся с практическими примерами использования геоаналитики в разных отраслях. Вебинар будет полезен для ретейлеров, строительных компаний, девелоперов, фармацевтических компаний, логистических компаний, туристических компаний и представителей HoReCa. В рамках онлайн-встречи участники узнают, как геоаналитика помогает малому бизнесу и способствует развитию городов. Научатся правильно выбирать локации для бизнеса. Кроме того, участники познакомятся с разными сервисами геоаналитики и развенчают связанные с ними мифы. Для участия необходима регистрация.

22 ноября в 12.00 состоится вебинар "Как обосновать бизнесу расходы на кибербезопасность". Эта тема становится всё более актуальной для бизнеса. Вебинар будет интересен ИТ-компаниям, финансовым организациям, образовательным учреждениям и промышленным предприятиям. На вебинаре эксперты расскажут методах обоснования затрат на кибербезопасность с использованием таких фреймворков, как пентесты, оценка рисков и стоимости инцидентов, а также о затратах на типовые архитектуры защиты веб-приложений и способах экономии. Для участия необходима регистрация.

27 ноября в 14:00 состоится новый вебинар для работников сферы образования на тему "Почему онлайн-доски делают обучение эффективнее". Этот вебинар будет полезен преподавателям, студентам, методистам, разработчикам образовательного контента, сотрудникам и руководителям образовательных учреждений, а также всем, кто заинтересован в совместной работе. Участники вебинара узнают, почему онлайн-доски так важны в учебном процессе, какие возможности они предоставляют образовательным учреждениям, какие задачи помогают решить онлайн-доски от МТС Линк. На вебинаре будут рассмотрены вопросы планирования и визуализации учебного процесса, организации совместной работы, использования фигур, шаблонов, мультиплеера и контроля вовлечённости. Участники также узнают, как с помощью онлайн-досок можно сделать обучение интерактивным, используя геймификацию, тесты и голосования. Для участия необходима регистрация.

28 ноября, 10:00 состоится вебинар "Как эффективно и быстро управлять мобильными номерами с Личным кабинетом МТС Бизнес". Этот вебинар поможет участникам разобраться в функционале Личного кабинета МТС Бизнес и научиться эффективно управлять мобильными номерами. Для участия необходима регистрация.

28 ноября в 11:00 состоится вебинар "Как подготовить и внедрить большие языковые модели". Вебинар будет полезен ИТ-компаниям, финансовым организациям, образовательным учреждениям. На вебинаре участники узнают: что такое LLM, для каких бизнес-задач подойдёт LLM, а для каких — нет, когда стоит дообучать модель, а когда лучше взять готовую, как подготовиться к внедрению LLM. Для участия необходима регистрация.

Фото: Валерий Звонарев. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal