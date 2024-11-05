Когда может понадобиться перевод документов с заверением у нотариуса?

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Перевод с заверением у нотариуса — это официальный процесс, при котором перевод документа выполняется профессиональным переводчиком, а затем его подпись удостоверяется нотариусом. Это подтверждает, что документ переведен квалифицированным специалистом и соответствует оригиналу. Заверение нотариусом дает переводу юридическую силу и делает его приемлемым для различных официальных учреждений.
Нотариально заверенный перевод часто путают с переводом, заверенным печатью переводческой компании. Важно понимать, что:
Для ускорения процесса получения нотариально заверенных переводов оптимально использовать услуги бюро переводов, которые сотрудничают с нотариальными конторами. Такое сочетание позволяет:
Часто нотариальный перевод воспринимается как перевод, выполненный нотариусом, что неверно. Нотариус лишь удостоверяет подпись переводчика, но сам перевод выполняется профессиональным лингвистом. Нотариус не несет ответственности за качество перевода, а только подтверждает личность и квалификацию переводчика.
Перевод с заверением у нотариуса нужен в ситуациях, требующих юридически действительных документов для официального использования. Важно правильно понимать процесс и отличать его от заверений переводческих компаний. Обращение к профессиональному переводчика бюро GSL.org/ru/translations/notarial/ и нотариусу обеспечивает точность и юридическую силу документа.
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