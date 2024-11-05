Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2024 15:43  [13] Двукратное превышение норматива по аммиаку обнаружили на заводе "Корунд-Циан" в Дзержинске
21 ноября 2024 15:22  [109] Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ
21 ноября 2024 15:01  [98] Более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде
21 ноября 2024 14:40  [97] На "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ
21 ноября 2024 14:29  [117] Итоги первого этапа Международной научно-технической конференции молодежи подвели в "Транснефть-Верхняя Волга"
21 ноября 2024 14:18  [127] Законопроект о наказании за продажу вейпов детям будет внесеy в Госдуму
21 ноября 2024 14:06  [126] ЛУКОЙЛ поддержал нижегородский иппотерапевтический проект
21 ноября 2024 13:20  [174] Сквер Петровского в Нижнем Новгороде благоустроят после открытия станции метро "Площадь Сенная"
21 ноября 2024 13:00  [149] Нижегородцы смогут оплачивать штрафы и налоги на портале "Карта жителя"
21 ноября 2024 12:42  [198] Дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года
Общество

На "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ

21 ноября 2024 14:40  [97] Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" запустил подписку "Выпускник" для онлайн-подготовки школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей". Новый продукт дает возможность получить реальную обратную связь от членов предметных комиссий ЕГЭ по результатам домашнего тестирования. Это поможет выпускникам более детально и качественно подготовиться к ЕГЭ.

В подписку "Выпускник" входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), с последующей проверкой развернутых ответов членами предметных комиссий ЕГЭ. Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускается счетчик времени, а также используется формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты, а также статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями спецификации ФИПИ.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома":
"Наша цель — обеспечить старшеклассникам удобные инструменты и сервисы, которые помогут поступить в желаемый вуз на выбранную специальность. С новой подпиской будет легче пережить сложный предэкзаменационный этап: готовиться к ЕГЭ и не отставать от основной программы. Теперь это можно будет делать и не прибегая к помощи репетиторов, полностью онлайн на нашей платформе".

Новая экзаменационная подписка от "Ростелеком Лицей" разработана в партнерстве с компанией "Иксора" (дочерняя компания "Ростелеком") — эксперта в области разработки и внедрения технологий оценки качества образования в России. На одноименной платформе доступен функционал по организации и проведению различного рода исследований оценки качества образования.

Наталья Шутова, директор по продуктам компании "Иксора":
"Подписка "Выпускник" — продукт, который поможет выпускникам и их родителям грамотно и осознанно пройти путь подготовки к ЕГЭ. Основой для проведения тренировочного тестирования в рамках подписки "Выпускник" стала платформа "Иксора" с ее широкими возможностями подготовки и проведения разного рода оценочных процедур — от загрузки шаблонов бланков до их последующего сканирования, обработки и выгрузки аналитических отчетов. В новом продукте мы сделали упор на почти буквальное повторение процедуры проведения ЕГЭ: от печати бланков, счетчика времени выполнения заданий, проверки развернутой части действующими членами предметных комиссий до подготовки детализированных отчетов с результатами. Все как в жизни — настоящее тренировочное тестирование, только не в школе или пункте проведения экзамена, а дома, в понятных условиях, чтобы можно было в привычной обстановке потренироваться и в заполнении бланков, и в прохождении экзамена".

Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы "Ростелеком Лицей" по всем предметам школьной программы.

Стоимость подписки составляет 1999 рублей/мес.

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Образование Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph