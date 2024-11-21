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Как выбрать компанию для сотрудничества в качестве курьера?

25 ноября 2024 15:24  [68]

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Чтобы у курьера всегда были заказы и стабильный доход, он может устроиться в подходящую компанию. В статье расскажем, как выбрать организацию для сотрудничества.

Что потребуется от курьера

Чтобы работодатель мог заключить агентский договор, доставщик должен состоять на учёте в налоговой. Если вы хотите найти постоянную работу в доставке, необходимо оформить самозанятость для курьера.

Заключая договор, самозанятый становится материально ответственным лицом. Он отвечает не только за товары, но и за контрольно-кассовую технику. Она нужна, чтобы принимать платежи от клиентов. Исключение, если компания доставляет товары строго по предоплате. В этом случае от курьера требуется только довезти заказ вовремя и без повреждений.

Как правило, от доставщика требуют установить приложения для работы. Они помогут принимать заказы, отслеживать статистику, взаимодействовать с получателями заказа и работодателем.

Перед началом работы доставщик должен пройти небольшое обучение. Часто оно не оплачивается, но без него не получится успешно приступить к обязанностям.

Как выбрать службу доставки

Основные требования схожи во всех компаниях, а вот условия различаются.

Курьер может сотрудничать с конкретным работодателем — пиццерией, магазином одежды, прачечной. Количество заказов на доставку напрямую зависит от количества клиентов. Чаще всего речь идёт о разовых доставках на протяжении дня. Адрес может быть любой — нередко курьеру приходится добираться на другой конец города. При таких условиях сложно организовать собственную логистику. Совмещать работу в нескольких компаниях тоже не получится: могут возникать трудности из-за совпадающего времени доставки.

Конечно, среди небольших компаний бывают и исключения. Например, если кондитерская в спальном районе города доставляет сладости только в близлежащие дома, а поток клиентов сформирован за несколько лет работы. Курьер может рассчитывать на некоторую стабильность. Однако даже при таких условиях случаются накладки.

К недостаткам подобной работы можно отнести также то, что курьеру приходится практически весь день оставаться на связи и быть готовым в любой момент принять заказ. В таких условиях трудно планировать свой день.

Работать с крупными службами доставки удобнее. Агрегаторы учитывают дальность доставки и выстраивают логистику таким образом, чтобы курьеру было удобно перемещаться по городу. Поток заказов обеспечен огромным количеством клиентов. Доставщик сам решает, в какой промежуток времени ему работать, а когда отдыхать. Свобода действий позволяет управлять уровнем своих доходов, например взять дополнительные часы для заработка или, наоборот, отдохнуть среди недели.

Как самозанятому курьеру принимать оплату и платить налоги

Самозанятость подразумевает, что курьер сам платит налоги с дохода. Ставки невысокие: 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Первое время действует бонус — 10 000 ₽. Он даёт скидку на уплату налогов. Принимать плату за работу можно наличными или на карту. Второй вариант выгоднее. Используя Альфа-Карту, самозанятый может дополнительно зарабатывать на кэшбэке, например за поездки по городу.

Чтобы управлять своими финансами и налогами, клиентам Альфа-Банка достаточно одного приложения. В нём можно посмотреть историю зачислений и списаний, оформить чек клиенту, уплатить налог без комиссии или заказать справку в налоговой. Этого достаточно, чтобы курьер вёл свою деятельность эффективно, не нарушая законы.

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