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Бизнес

Сим-карты МегаФона появились в "Связь.ON"

26 ноября 2024 12:05  [39] Бизнес

Сим-карты МегаФона теперь можно приобрести в сети мультицентров "Связь.ON", расположенных в 28 регионах Российской Федерации. МегаФон стал первым сотовым оператором страны, чьи сим-карты появились в продаже в розничных точках нового ритейлера.
 
Согласно достигнутым договорённостям, продажа сим-карт МегаФона стартовала с этой недели в более чем 140 мультицентрах "Связь.ON", а также на сайте ритейлера. На первом этапе покупателям будут предлагаться сим-карты с саморегистрацией.
 
Кроме того, сим-карты МегаФона реализуются в виде пакетного предложения вместе со смартфоном. При приобретении такого пакета покупатель будет получать скидку на гаджет.
 
Товары МегаФона также попадут в ассортимент новых точек продаж ритейлера, число которых планируется в ближайшее время расширить до нескольких сотен в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей.
 
После оценки проекта сотрудничество может быть расширено. Соответствующее решение будет принято по итогам анализа продаж ближе к концу года.
 
"Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом — привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи", — рассказывает Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей "Связь.ON".
 
"Мы активно расширяем географию нашего присутствия во всех форматах и типах сетевой розницы. Но наиболее пристальное внимание мы уделяем работе со специализированными сетями. "Связь.ON" — новый и весьма перспективный формат розницы на рынке электроники, и мы готовы расширять наше сотрудничество", — поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.
 
Также в "Связь.ON", помимо сим-карт МегаФона, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.
 
В мае МегаФон начал продажи своих сим-карт в сети "Комус", принадлежащей одноимённому комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов "Линия" в Черноземье. В июле сим-карты оператора появились в крупнейшей в России сети гипермаркетов "Лента".
 
Также МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon. В этом году началось сотрудничество сотового оператора с "Яндекс Маркет" и "Магнит Маркет".
 
Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение "Госключ". Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

Фото: Дина Павленко Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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