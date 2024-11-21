Для чего нужна автомобильная смазка

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Для того чтобы замедлить износ деталей машины, защитить металлические элементы от коррозии, на них наносят смазки. В статье мы рассмотрим виды автомобильных смазок и поговорим об особенностях их применения.

Виды смазок для автомобиля

Единого обозначения смазочных материалов для авто не существует. Какие смазки бывают? Перечислим наиболее популярные составы, которые называются по основному компоненту:

графитовые и медные;

литиевые и тефлоновые;

кальциевые и силиконовые.

Расскажем более подробно о каждом из этих типов.

Графитовые

Это название распространяется на все графитосодержащие смазки. Для придания составу пластичной консистенции используют загуститель. Материалы без добавления загустителя выпускают в виде аэрозолей или дисперсий.

Графитовые смазки наносят на рессорные листы, крепежные элементы колес, резьбовые соединения кузовной части и дверные петли. Такими составами смазывают рейки рулевого управления, замки, ШРУСы.

Медные

Смазки, содержащие медь, характеризуются рядом преимуществ:

устойчивость к высоким температурам;

малый коэффициент трения;

высокая адгезия;

надежная защита деталей от коррозии даже при использовании в агрессивных средах.

Медную смазку в авто применяют для обработки узлов, которые при эксплуатации сильно нагреваются. Ей смазывают резьбовые соединения, ступицы колес, элементы тормозных механизмов.

Литиевые

Литиевые смазки для автомобиля наиболее распространены. В качестве основы при их производстве используют соли жирных литиевых кислот (так называемое литиевое мыло), а чтобы придать смазке для авто густую консистенцию, в нее добавляют парафин или органические соединения.

Литиевыми смазками обрабатывают шаровые опоры, тросы, направляющие, узлы, функционирующие под высокими нагрузками.

Тефлоновые

Выпускаются в различных формах — от порошков до аэрозолей. Тефлоновая смазка для автомобиля характеризуется малым коэффициентом трения, за счет чего обеспечивает хорошее скольжение элементов. Состав не теряет рабочих свойств при контакте с кислотами, бензином или дизтопливом, маслами. Тефлоновой смазкой обрабатывают цепь ГРМ, подшипники. Сухие составы (в форме порошка) наносят на резиновые и пластиковые детали.

Кальциевые

Смазки на основе кальция больше известны как солидолы. По эксплуатационным свойствам они уступают другим материалам, но благодаря низкой стоимости пользуются высоким спросом. Их нельзя использовать для обработки деталей, нагревающихся при работе более чем до +70 °C — при большей температуре состав распадается на отдельные элементы. Основное назначение кальциевых смазок для автомобилей — консервация узлов и элементов.

Силиконовые

Смазки на основе силиконов отличаются устойчивостью к жаре и морозу, поэтому подходят для использования в условиях сурового климата. Составам не страшен контакт с водой, они не подвержены окислению, не проводят электричество. Материалы обеспечивают надежную защиту от коррозии. Силиконовыми смазками обрабатывают петли, замки, тросы, резиновые и пластиковые элементы, высоковольтные кабели.

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