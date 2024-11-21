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Бизнес

Нижегородцам снова доступен безлимитный интернет от МТС

26 ноября 2024 14:05  [119] Бизнес

Цифровая экосистема МТС запустила для нижегородцев возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция "Безлимит полный" предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у нижегородцев тарифов – Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1 и №7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

"В наше время быстрый мобильный интернет 4G и смартфон предоставляют мгновенный доступ к информации, быстрому общению, развлечениям, музыке, фильмам и являются незаменимым инструментом для работы и учёбы. Чтобы нижегородцы могли оценить качественную связь МТС, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Фото: Freepik Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal   

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Теги:
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