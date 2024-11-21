"Ростелеком" ускорил домашний интернет в Нижегородской области Бизнес

"Ростелеком" повысил минимальную скорость на оптической сети передачи данных со 100 до 200 Мбит/с для 31 тысячи абонентов компании в 350 населенных пунктах Нижегородской области. Проект реализован для жителей частных домовладений, подключенных по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Переход на новые условия оказания услуги доступа к интернету осуществляется при наличии технической возможности автоматически, при этом стоимость сервиса остается неизменной.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком": "Гигабитные каналы связи охватывают почти весь частный сектор области. Это крупнейшая в регионе сеть, пропускная способность которой позволяет компании увеличивать скорость передачи данных. Улучшение параметров тарифных планов без дополнительной платы повышает лояльность клиентов. Теперь они смогут подключать к интернету больше онлайн-устройств и быстрее загружать объемные файлы".

Чтобы обеспечивать высокое качество домашнего интернета и других цифровых сервисов, "Ростелеком" развивает линии связи и постоянно занимается модернизацией инфраструктуры. Специалисты компании регулярно следят за ростом трафика и загруженностью каналов, выявляют узкие места и расширяют пропускную способность на этих участках сети.

Об увеличении скоростных параметров действующие абоненты могут узнать в личном кабинете. Актуализированные тарифные планы доступны и новым пользователям. Они могут подключить комбинированные пакеты с домашним интернетом на скорости от 200 до 700 Мбит/с, интерактивным ТВ Wink, мобильной связью, а также дополнительные сервисы — видеонаблюдение, игровые опции и облачное хранилище.

Получить дополнительную информацию о предложениях "Ростелекома" можно на сайте компании и по номеру телефона 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru