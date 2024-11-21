"Ростелеком" запускает второй сезон трогательного семейного кинопроекта Культура и отдых

"Ростелеком" снимет продолжение социального кинопроекта "Потому что мы — семья". Главными героями нового сезона станут дети старше 7 лет и их родители из разных регионов России, а темой семейного разговора — диалог о чувствах, доверии и безопасности, об отношениях родителей и детей. Герои расскажут, как обеспечить заботу в современном цифровом мире, защитить семью от разных угроз и найти баланс между контролем и свободой. На основе откровенных интервью будет создан уникальный фильм о важности семейных связей. Этот искренний разговор на экране позволит зрителям по-новому взглянуть на семейные отношения, найти точки опоры и получить поддержку для решения собственных сложных ситуаций.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома": "В новом сезоне проекта "Кинооткровения" мы хотим раскрыть тему заботы родителей о детях в современном цифровом мире. Заботливый родитель старается создать в семье "островок безопасности" для своих детей. Но как на это смотрят сами дети? Как найти баланс между контролем и свободой? Какие слова помогут родителям и детям находить общий язык, ценить заботу и доверять друг другу? Сейчас, как никогда, социальная ответственность "Ростелекома" заключается в поддержке эмоциональной связи между близкими людьми, внимании к каждому члену семьи как к значимой личности, а не просто потребителю продукта. Поддерживая эту важную инициативу, наш проект "Потому что мы — семья" отправляется в тур по регионам России. Приглашаем вас стать частью этого душевного диалога на съемках и кинопоказах".

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента "Ростелекома": "Создание безопасной интернет-среды для всей семьи, включая самых юных пользователей — один из ключевых приоритетов группы компаний "Ростелеком". Сегодня дети очень быстро осваивают цифровой мир и круглосуточно находятся на связи с родными, близкими и друзьями. Поэтому важно сделать этот мир полезным и безопасным, и об этом мы хотим подробнее поговорить в рамках нового сезона нашего кинопроекта. Герои "Кинооткровений" поделятся своими наблюдениями о том, что сейчас беспокоит старшее поколение и с какими проблемами и сомнениями сталкиваются дети. А пока идут съемки и готовится новый сезон, мы хотим позаботиться обо всех членах семьи. Для этого вместе с дочерними компаниями Т2 и ГК "Солар" мы разработали специальную подписку "MiXX Вместе". Она обеспечит надежную защиту от киберугроз, предоставят доступ к полезному обучающему контенту и увлекательному миру "Wink Дети", а также различным бонусам от наших партнеров".

На первом этапе кинопроект охватит шесть городов Центральной России, Поволжья и Юга. Съемки в них пройдут в декабре 2024 года, а уже в январе 2025 года состоятся открытые кинопоказы и публичные дискуссии в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Туле и Орехово-Зуево. В 2025 году планируется продолжить проект еще в десяти городах России.

В каждом городе съемки будут проходить в течение двух дней: один день предусмотрен для общения с детьми, второй — с их родителями. Посмотреть кинооткровения можно будет на большом экране бесплатно. Также новый сезон проекта появится в онлайн-кинотеатре Wink.

Чтобы стать новым героем кинооткровений своего города, нужно оставить заявку на сайте проекта.

Первый сезон кинооткровений доступен на сайте проекта, а также в фильмотеке онлайн-кинотеатра Wink. Это по-настоящему живые истории, из которых получились мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино.

Хештеги проекта: #потомучтомысемья, #кинооткровения.

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Фото предоставлены ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru