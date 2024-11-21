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Основные требования к рабочему месту школьника

28 ноября 2024 12:59  [1]

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Правильный подход к обустройству рабочего места ребенка поможет сохранить его здоровье. Эргономика и оформление пространства, в котором подросток проводит несколько часов в день, очень важны. Выбор мебели по росту школьника будет способствовать формированию здоровой осанки, а красивый дизайн по интересам и увлечениям школьника обеспечит психологический комфорт.

Принципы выбора стола и кресла

Выбирая кресло и письменный стол для школьника, важно учитывать соотношение их высоты и роста ребенка. Есть несколько принципов, которых нужно придерживаться, чтобы обеспечить правильную посадку:

  • чтобы руки удобно лежали на столешнице, она должна находиться примерно на 2–2,5 см выше локтей;
  • бедра располагаются под прямым углом и к спине, и к коленям, а стопы полностью стоят на полу или подставке без отрыва пятки от поверхности – такая посадка снижает нагрузку на суставы и позвоночник;
  • кресло должно обеспечивать комфортную опору для спины и ягодиц, желателен анатомический изгиб под поясницу. Длина сиденья может составлять около 2/3 бедра;
  • поверхность стула или кресла должна быть в меру жесткой. Слишком мягкое сиденье не обеспечивает правильного положения позвоночника, увеличивая нагрузку на него.

Поскольку ребенок очень быстро растет, соблюдать все перечисленные выше принципы поможет кресло с подставкой под ноги и удобной регулировкой высоты.

Конструкция мебели, ширина и глубина столешницы зависят от площади, отведенной под рабочий уголок, возможности устанавливать дополнительные системы хранения, а также техники, которая нужна ребенку в процессе занятий.

Стоит учитывать, что необходимо место для работы с тетрадями и учебниками и для расстановки органайзеров с канцелярскими принадлежностями. Для размещения большого монитора, клавиатуры и мышки персонального компьютера нужна более широкая или угловая модель. Системный блок можно поставить на полу или специальной подставке – в магазинах товаров для дома большой выбор подобных конструкций.

Системы хранения

Школьнику для учебы необходимы тетради, канцелярские принадлежности и большое количество книг: учебников, словарей, справочников, художественной литературы. Для их хранения тоже нужна вместительная мебель. Для малогабаритных комнат будут удобны шкафы, интегрированные с письменным столом. В таких многофункциональных комплексах есть открытые полки, закрытые отделения, выдвижные ящики, которые позволяют эргономично разместить все необходимое.

Еще одно популярное решение – покупка для учебного уголка школьника высоких стеллажей. Они отлично подходят для хранения книг и папок с бумагами, установки оргтехники. Систематизировать все принадлежности и защитить их от пыли можно, купив подходящие по размеру к полкам стеллажей короба. Они помогут школьнику без лишних усилий поддерживать порядок на своем рабочем месте.

Стеллажные конструкции можно использовать не только для хранения, но и для зонирования пространства. Они отделят рабочее пространство от спального места и уголка отдыха. Это особенно актуально, если в комнате живет не один ребенок.

Схема освещения

Для сохранения зрения школьника при высокой учебной нагрузке важно правильно организовать освещение рабочего уголка. Желательно выбрать для него место у окна, оно, как и настольная лампа, должно располагаться со стороны, противоположной ведущей руке: для правшей –слева, и наоборот.

Для локального освещения рабочей зоны удобен светильник на гибком или штативе, позволяющем регулировать высоту и направленность светового потока. Он может устанавливаться на столешницу, крепиться к ней на струбцине или клипсе. Оптимальная световая температура для чтения и письма – около 4000 К.

В крупных гипермаркетах мебели и товаров для дома вы можете бесплатно воспользоваться услугой проектирования. Специалисты подберут компьютерные столы и другую необходимую мебель под площадь рабочего уголка, порекомендуют подходящие светильники и аксессуары. Дополнительно вы можете заказать доставку всех приобретенных товаров, сборку и установку мебели.

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