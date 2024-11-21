Начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера" Культура и отдых

В Москве стартовали съемки четырехсерийной военной драмы "Доктор Вера" (18+) по одноименной повести Бориса Полевого о реальном подвиге медика в оккупации в годы Великой Отечественной войны. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии "НМГ Студии". Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и на телеканале СТС.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/9YzjLfipEAdgqA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая после немецкой оккупации в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница оказалась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, не зная, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС: "Прочитала повесть десять лет назад и уже тогда решила создать кино по ее мотивам. Просто меня впечатлила история, в основе которой реальный подвиг женщины, молодого врача. Мы много снимаем про разведчиков и солдат, про знаковые битвы. Мне же хочется показать подвиг маленького человека, задача которого была — не стрелять, а защищать и спасать".

В работе над сериалом участвуют военные консультанты, историки, врачи, эксперты по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторы. Чтобы перевоплотиться в медика тех лет, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций.

В сериале также участвуют немецкие актеры: генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют Райнер Вагнер и Дирк Мартенс.

Дирк Мартенс, актер: "Мне нравится, что здесь все не делится на черное и белое. Для меня это важно, потому что в голове всегда держу историю своей страны, но знаю, что не все немцы были плохими. Персонаж прописан объемно, поэтому по роли, конечно, следую закону того времени, но и также закону человечности".

О сериале "Доктор Вера" (18+)

Телеканал: СТС

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Производство: Art Pictures Vision при поддержке АНО "ИРИ" и участии "НМГ Студии"

Помощь в организации съемок: губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка и администрация города Торжка

Жанр: драма

Количество серий: 4

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Оператор-постановщик: Станислав Юдаков

Продюсеры Art Pictures Vision: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Аня Мирохина

Авторы сценария: Аня Мирохина

В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселёв, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru