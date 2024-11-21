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Бизнес

ЛУКОЙЛ увеличивает долю зеленой электроэнергии в объеме собственного потребления

28 ноября 2024 14:58  [108] Бизнес

Фото: ПАО "Лукойл"

ЛУКОЙЛ расширяет поставки электроэнергии от собственных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для своих предприятий в Нижегородской области. 

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие (ПАО "ЛУКОЙЛ") увеличивает долю ВИЭ в объеме собственного потребления до 20% за счет приобретения зеленых сертификатов электроэнергии, произведенной на Белореченской ГЭС ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Дополнительный объём поставок составит около 240 млн кВт•ч в год, что позволит снизить косвенные энергетические выбросы парниковых газов Нижегородского НПЗ на 120 тыс. т СО2 экв. в год.

Расширение поставок электроэнергии от собственных возобновляемых источников является важным инструментом Программы декарбонизации ЛУКОЙЛа.​

Справка:
В 2023 году объем поставок зеленой электроэнергии на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа с солнечной электростанции, расположенной на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, составил 23 млн кВт•ч.Общее количество выработанной от ВИЭ энергии в 2023 году – 2 120 млн кВт•ч в год

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". ИНН 5250043567

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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