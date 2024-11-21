Премьера нового сезона сериала "Плакса" состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru Культура и отдых

Премьера музыкального драмеди от Сергея Жукова "Плакса 2" (16+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) состоится 9 декабря 2024 года, сразу после эфира на телеканале СТС. В новом сезоне к своим ролям вернулись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, а еще команду проекта пополнили Анар, Баста, рок-группа "Три дня дождя" и ведущий Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном. Производством сериала занимаются "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

Трейлер:

VK: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243589?list=ln-JsEZjsGqrKZsooeQjU

YouTube: https://youtu.be/Y376hwRs2uQ

Яндекс. Диск: https://disk.yandex.ru/d/-EATcSRh1CFy3w/PLAKSA2_TRL_master.mp4

Фото: https://disk.yandex.ru/d/pMg5z24vs_0ohg

В продолжении "Плаксы" на первый план выходят новые острые проблемы, которые волнуют подростков и их родителей. В первом сезоне «разбирались» с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более "взрослые" проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями, учитель как жертва буллинга и другие.

В "Плаксе 2" Дмитрий Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой "Плакса". Масштабный конкурс возглавляет Баста — именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. На сцену Маша выходит в компании группы "Три дня дождя". От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идет кругом. И теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко) и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).

Сергей Жуков, шоураннер сериала: "Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокий мир блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне".

Ника Жукова, исполнительница главной роли: "Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе было непросто, но это того стоило. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и все рассказали родителям и учителям. А еще мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре — это большая победа".

Для второго сезона написано и записано более двадцати музыкальных композиций, на четырнадцать из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые из клипов уже на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком из сериала запланирован на 6 декабря.

Ваня Дмитриенко, музыкант и актер: "Второй сезон, хоть и жестче и мрачнее, но в плане музыки ярче, интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей".

В поддержку подростков, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф. На этом ресурсе есть подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии "Плаксы". На сайте можно найти контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Платформой воспользовались более 50 тыс. уникальных посетителей, из них более 6 тыс. перешли с ЯнеПлакса.рф на сайты помогающих организаций.

О сериале "Плакса 2" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алина Луну, Андрей Силкин

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Анар, Татьяна Орлова, Екатерина Семнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьев, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Адам Кумаев и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru