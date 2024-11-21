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Культура и отдых

Премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink все ближе

28 ноября 2024 17:39  [102] Культура и отдых

Премьера восьмисерийного драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) состоится в январе 2025 года, а пока создатели представляют первый тизер истории о любви девушки из богатой семьи и простого провинциального парня. Композитором проекта и автором песен стал Женя Трофимов — новая звезда музыкальной сцены, фронтмен группы "Комната культуры", которую уже успели назвать открытием года.

Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик ("Хор"), Сергей Городничий ("Цикады"), Ирина Паутова ("Нулевой пациент"), Евгений Коряковский ("ГДР") и Владимир Стержаков ("Молодежка"). Режиссер проекта —Александр Карпиловский ("Модный синдикат"). 

Сериал пополнит линейку Wink Originals («"Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). За производство отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Тизер:
VK: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243592 
YouTube: https://youtu.be/eg00ANjfEEs
Яндекс. Диск: https://disk.yandex.ru/d/9_ntJq7SSA3OFg/LANDISHI_trl_master.mp4
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/4JDQVhXk12hTkQ
Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. 

Сергей Городничий, актер: "Я давно хотел сыграть в проекте, где отношения выходят на первый план, где парень с девушкой пытаются найти общий язык и компромиссы, вступают в борьбу противоположностей и характеров, как и получилось в "Ландышах". Мой персонаж Леха более патриархального склада, в то время как Кате важна свобода. Было интересно порассуждать на эту тему и попытаться найти ответ".

В сериале много музыкальных сцен и прозвучит 45 песен. Актриса Ника Здорик поет голосом певицы и блогера, участницы шоу "Голос" Анастасии Белявской, а Сергей Городничий — голосом Жени Трофимова. Для драмеди Трофимов написал пять композиций, включая главный саундтрек — "Вторая весна".

Женя Трофимов, композитор, лидер группы "Комната культуры": "Для меня это сериал о настоящей любви, о том, что любовь бывает разной. Все эти противоречия, любовные перипетии героев мы постарались отразить и в музыке сериала, подчеркнуть динамику этой истории, характеры персонажей. Я впервые озвучивал героя сериала и в целом выступал в роли композитора, и это был хороший опыт".

О сериале "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+)
Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "ИРИ"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 50 минут
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Александр Карпиловский 
Авторы сценария: Василий Павлов, Рауф Кубаев 
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов
Оператор-постановщик: Гайк Киракосян
В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
Кино Ростелеком
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