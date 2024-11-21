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Преимущества и недостатки вкладов с ежемесячной выплатой процентов

03 декабря 2024 13:19  [29]

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Хранить средства в банке гораздо выгоднее, чем дома. Это пассивный заработок, для которого не нужно ничего покупать и рисковать вложениями. Кладете деньги на вклад и получаете проценты каждый месяц.

Начисление процентов и капитализация

Ставка по депозиту зависит от его срока и суммы. Как правило, самый выгодный — это срочный вклад с длительным сроком размещения. Каждый месяц на ваш вклад будут поступать выплаты, оговоренные в договоре. Когда срок истечет, средства можно снять или продлить договор.

При капитализации проценты начисляются иначе: не на первоначальную сумму, а на новую часть депозита. Сравним: вы положили на вклад 30 000 рублей, и каждый месяц вам начисляют 1,5% от этой суммы.

При обычной ставке вы будете получать 450 рублей каждый месяц. При капитализации сумма изменится: в первый месяц на счет поступит 450 рублей, во второй — 456,75 руб., в третий — 463,6 руб. И так до окончания действия договора.

В зависимости от финансовой организации и вида продукта проценты начисляются раз в месяц, раз в квартал или раз в год.

Преимущества вклада с ежемесячной выплатой

Это удобный продукт, который легко интегрировать в финансовую систему семьи.

Регулярность выплат

Проценты начисляются каждый месяц в одно и то же время. Если настроить выплату на дебетовую карту, то средства можно использовать при планировании бюджета. Даже небольшие суммы снизят расходы: те же 300 рублей покроют ежемесячную подписку на онлайн-кинотеатр.

Гибкость

Таким вкладом легко управлять: его можно пролонгировать, снять часть средств или пополнить. Это преимущество финансового продукта удобно для вас, но не для банка. Поэтому имейте в виду, что при досрочном закрытии вы потеряете право на получение процентов за весь срок действия договора.

Недостатки вкладов с ежемесячной выплатой

Главный минус — низкая процентная ставка. Это связано с тем, что ежемесячные проценты обычно начисляются на вклады, открытые на небольшой срок и с небольшой суммой.

Ежемесячные задания

Чтобы увеличить ставку, необходимо каждый месяц выполнять определенные условия: например, оплачивать банковские подписки и тратить определенную сумму по карте. При этом, если расходы превышают полученный процент, эти средства не реинвестируются, а возвращаются в кошелек.

Закрытие вклада раньше срока

Если возникнет необходимость снять средства до окончания срока их хранения, проценты сгорят. Если же они поступали на вашу карту и вы их уже потратили, придется возместить банку сумму.

В целом выбор вклада с ежемесячной выплатой процентов зависит от индивидуальных финансовых целей и предпочтений каждого вкладчика. Перед оформлением заявки тщательно изучите условия и сравните их с другими продуктами банка. Более подробную информацию о вкладах можете узнать на https://sovcombank.ru/deposits

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