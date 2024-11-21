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Как консьерж-сервис экономит время

03 декабря 2024 13:23  [33]

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Владельцы премиальных банковских карт не остаются один на один с проблемами быта, здоровья и бизнеса. В решении многих задач помогает доступный круглосуточно консьерж-сервис. С ним можно, например, быстрее и качественнее сделать ремонт в доме, организовать деловое мероприятие, найти репетитора для ребёнка, стилиста и диетолога для себя.

Для бизнеса

Услуга консьерж-сервиса поможет решить профильные деловые задачи:

  • письменные правовые консультации, разъяснение правовых норм и оценка рисков;
  • консультации по вопросам гражданского, трудового и семейного права;
  • анализ и составление договоров;
  • налоговые консультации и помощь с получением налогового вычета;
  • помощь с подачей налоговой декларации;
  • анализ налоговых вопросов при продаже собственности и т. д.

Если заниматься этим самостоятельно, то уйдёт много времени на поиск специалистов, исполнителей, информации.

Для здоровья

При необходимости в медицинской помощи особенно важно получить её быстро с привлечением настоящих профессионалов. В этой части сервис оказывает следующие услуги:

  • неотложная и плановая консультация врача любого профиля по телефону 24/7;
  • комментарии по результатам анализов и исследований;
  • получение альтернативного врачебного заключения;
  • организация лечения в российской или зарубежной клинике;
  • медицинское информирование для путешественников;
  • поиск информации о наличии нужного лекарства и его доставка.

Служба поможет премиальному клиенту контролировать состояние здоровья, участвовать в поддерживающих и оздоровительных программах. Можно попасть на приём к проверенному диетологу, нутрициологу и другим специалистам и не переживать о качестве услуг.

Для дома и досуга

Онлайн-служба личных помощников сделает быт удобнее, дом — уютнее, а отдых — интереснее, сэкономив время клиента. К консультанту обращаются, если нужно:

  • подобрать для ребёнка репетитора, секцию, учебное заведение, курсы, организовать детский праздник, рекомендовать и организовать поездки в детские лагеря и летние школы в России и за рубежом;
  • устроить незабываемый отдых: забронировать столик в престижном ресторане, организовать экскурсию;
  • подготовить индивидуальную программу питания, составить план тренировок, поработать над мотивацией к здоровому образу жизни;
  • подобрать гардероб и помочь создать определённый образ.

Уникальные возможности получают премиальные клиенты банка, которые интересуются винами. Они могут вступить в закрытый клуб SimplePrivé, чтобы создать винную коллекцию, провести оценку уже имеющегося набора экспертами. Доступны скидки на вина до 40%, в том числе по закрытым спецпредложениям.

Для поездок

Консьерж помогает сделать комфортнее деловые и развлекательные поездки:

  • оформить визу;
  • воспользоваться такси за счёт банка, то есть компенсировать до 15 поездок в год;
  • бесплатно проводить время ожидания рейса в бизнес-залах и ресторанах аэропортов;
  • получить страховку до 150 000 € для клиента и до 35 000 € для каждого путешествующего с ним родственника;
  • получить помощь на дороге: организацию эвакуации, вскрытие и разблокировку автомобиля, поиск доставки бензина, ремонт на дороге, зарядку аккумулятора.

Служба может полностью организовать путешествие — от визы, билетов, регистрации на рейс до бронирования отелей и организации экскурсий с гидом-переводчиком. Будет проще успеть во все пункты назначения вовремя, получить поддержку при потере багажа и документов. Для обращения за любой помощью нужно скачать приложение Konsierge и оставить заявку в чате.

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