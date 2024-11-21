Как консьерж-сервис экономит время

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Владельцы премиальных банковских карт не остаются один на один с проблемами быта, здоровья и бизнеса. В решении многих задач помогает доступный круглосуточно консьерж-сервис. С ним можно, например, быстрее и качественнее сделать ремонт в доме, организовать деловое мероприятие, найти репетитора для ребёнка, стилиста и диетолога для себя.
Услуга консьерж-сервиса поможет решить профильные деловые задачи:
Если заниматься этим самостоятельно, то уйдёт много времени на поиск специалистов, исполнителей, информации.
При необходимости в медицинской помощи особенно важно получить её быстро с привлечением настоящих профессионалов. В этой части сервис оказывает следующие услуги:
Служба поможет премиальному клиенту контролировать состояние здоровья, участвовать в поддерживающих и оздоровительных программах. Можно попасть на приём к проверенному диетологу, нутрициологу и другим специалистам и не переживать о качестве услуг.
Онлайн-служба личных помощников сделает быт удобнее, дом — уютнее, а отдых — интереснее, сэкономив время клиента. К консультанту обращаются, если нужно:
Уникальные возможности получают премиальные клиенты банка, которые интересуются винами. Они могут вступить в закрытый клуб SimplePrivé, чтобы создать винную коллекцию, провести оценку уже имеющегося набора экспертами. Доступны скидки на вина до 40%, в том числе по закрытым спецпредложениям.
Консьерж помогает сделать комфортнее деловые и развлекательные поездки:
Служба может полностью организовать путешествие — от визы, билетов, регистрации на рейс до бронирования отелей и организации экскурсий с гидом-переводчиком. Будет проще успеть во все пункты назначения вовремя, получить поддержку при потере багажа и документов. Для обращения за любой помощью нужно скачать приложение Konsierge и оставить заявку в чате.
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