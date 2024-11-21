Кредитование корпоративных клиентов: что нужно знать перед получением займа?

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В этом материале рассказываем о корпоративном кредитовании: что это такое, какие виды займов предлагают бизнесу банки, какие требования они предъявляют заёмщикам, как увеличить шансы на оформление займа на выгодных условиях.

Что такое корпоративное кредитование

Кредитование корпоративных клиентов — это займы, которые банковские организации предоставляют юридическим лицам для финансирования их деятельности или развития. Кредиты помогают бизнесу покрывать текущие расходы, инвестировать в расширение или модернизацию, решать временные финансовые сложности. Такие займы выдаются на особых условиях и отличаются от займов для физических лиц.

Какие виды займов предлагают для бизнеса банки

Альфа-Банк предлагает корпоративным клиентам несколько кредитных решений:

оборотный кредит,

овердрафт,

инвестиционное кредитование,

кредитная линия,

коммерческая ипотека,

лизинг.

Эти решения покрывают текущие расходы бизнеса, помогают развивать проекты, покупать активы, делать инвестиции. Рассмотрим кредитные программы подробнее.

Оборотный кредит

Это заём, который используется для пополнения оборотных средств организации. Он подходит для оплаты сырья, налогов, услуг и выплаты зарплат. Сумму и срок займа банк рассчитывает индивидуально для каждой компании, а также предлагает удобный график погашения.

Овердрафт

Овердрафт — возможность уйти в минус по расчётному счёту. Такой заём помогает организации при кассовых разрывах и позволяет быстро получить деньги. Он полезен, если деньги от контрагентов пока не поступили, а у компании пришёл срок оплачивать платежи в бюджет, зарплаты, гарантии, проценты.

Есть технический (неразрешённый) и плановый (разрешённый) овердрафт. Сроки беспроцентного периода и лимиты банковская организация устанавливает индивидуально на основе оборотов компании. Погашение происходит автоматически при поступлении средств на счёт компании.

Инвестиционное кредитование

Этот вид займа поддерживает долгосрочные проекты — от обновления оборудования до строительства. Кредит может выдаваться одной суммой или траншами, а условия погашения составляются индивидуально с возможной отсрочкой на год.

Кредитная линия

Эта услуга даёт возможность использовать средства по мере необходимости в пределах установленного лимита. Она бывает возобновляемой и невозобновляемой, что позволяет гибко управлять финансами.

Коммерческая ипотека

Этот вид займа даёт возможность приобрести или модернизировать недвижимость для бизнеса. Такие кредиты обычно имеют более низкие процентные ставки за счёт залогового обеспечения.

Лизинг

Эта услуга позволяет компании использовать оборудование или транспорт без их покупки, что снижает нагрузку на оборотные средства и помогает обновлять активы по мере необходимости.

Какие требования предоставляют к заёмщикам банки

Для одобрения кредита банковские организации анализируют платёжеспособность, финансовую отчётность и кредитную историю компании. Кредитование можно получить с залогом или без него, в зависимости от финансового положения компании. Залог или поручительство помогают получить более выгодные условия. Также банк может учитывать опыт ведения бизнеса и текущую закредитованность клиента.

Как увеличить шансы на получение кредита

Подготовьте финансовые документы. Своевременная подача отчётности укрепляет доверие банка.

Поддерживайте хорошую кредитную историю, так как это показатель надёжности для кредитора.

Используйте залог или поручительство, потому что это снижает риски банка и увеличивает вероятность одобрения кредита.

Обратитесь за предварительной консультацией в выбранный банк. Банковские менеджеры помогут выбрать программу и подготовить заявку.

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