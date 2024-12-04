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Бизнес

В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса

04 декабря 2024 17:09  [37] Бизнес

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске серии бесплатных вебинаров в декабре, предназначенных для руководителей, предпринимателей, менеджеров по продажам, специалистов по охране труда и безопасности дорожного движения, руководителей транспортных отделов и ИТ-директоров. Эксперты МТС поделятся передовым опытом и практическими рекомендациями по актуальным вопросам цифровой трансформации бизнеса.

Серия вебинаров охватит широкий спектр тем, позволяя участникам получить ценные знания и навыки для оптимизации своих бизнес-процессов. Цикл вебинаров включает в себя как общие вопросы цифровизации, так и узкоспециализированные темы, адаптированные под потребности разных отраслей.

6 декабря в 10.00 состоится вебинар для руководителей отделов продаж, руководителей колл-центров и начальников отделов по работе с клиентами на тему "Контактность с клиентом: сложности и решения". В рамках вебинара участники узнают, как звонки мошенников разрушают голосовые каналы общения с клиентом, как обходить голосовых защитников и дозваниваться до клиента, с каких номеров звонить в регионы для повышения контактности, а также как избегать блокировок и подписать номер вашей компании. Для участия необходима регистрация.

10 декабря в 10.00 состоится вебинар для собственников бизнеса и руководителей отделов продаж "Цифровой сотрудник-2025: как повысить продажи и улучшить обслуживание". На вебинаре участники рассмотрят пять ключевых функций голосового помощника, преимущества его использования для развития бизнеса и области, где он может быть наиболее полезен. Для участия необходима регистрация.

16 декабря в 11.30 состоится вебинар для селлеров и менеджеров маркетплейсов "Бизнес на маркетплейсах: финансовое планирование и развитие в 2025 году". Участники обсудят выбор перспективных категорий, последствия отсутствия финансового планирования, инструменты для точного прогнозирования прибыли и наглядные примеры успешных продаж на маркетплейсах. Для участия необходима регистрация.

17 декабря в 10.00 состоится вебинар "Как проводить медицинские осмотры водителей дистанционно". Это мероприятие будет полезно для руководителей по охране труда и безопасности дорожного движения, руководителей транспортных отделов и директоров по цифровой трансформации. В рамках вебинара участники рассмотрят преимущества автоматизированных удалённых медосмотров, требования законодательства к дистанционным медицинским обследованиям и сложности, возникающие при внедрении телемедицины. Для участия необходима регистрация.

18 декабря в 11.30 для предпринимателей и собственников бизнеса состоится вебинар "Деньги в деле: инструменты для роста и финансирования бизнеса". На мероприятии расскажут о различных источниках финансирования, использовании банковских продуктов для развития, преимуществах кредитных линий, овердрафта и возвратного лизинга, а также о государственной поддержке и привлечении инвестиций. Для участия необходима регистрация.

19 декабря в 10.00 состоится вебинар "Как вести эффективный контроль транспорта с высокой точностью". Онлайн-мероприятие ориентировано на компании с собственными автопарками, логистические, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, руководителей транспортных отделов и директоров по цифровой трансформации. Участники узнают, как с помощью IT-решений повысить эффективность автопарка, снизить риск аварийности и контролировать расход топлива. Они также научатся выбирать оптимальные решения для своего автопарка и использовать высокоточные координаты. Для участия необходима регистрация.

Фото: Валерий Звонарев. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal     

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Теги:
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