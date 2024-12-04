График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 декабря 2024 15:45  [41] Завершились съемки драмеди "ВИА "Васильки" для Wink.ru и СТС
04 декабря 2024 18:04  [379] Выставка современного искусства из коллекции семьи Седых открылась в Выксе
03 декабря 2024 13:17  [442] Победителей премии "Болдинская осень" наградили в Нижнем Новгороде
03 декабря 2024 11:19  [448] Ольга Щетинина: "Двери в Совете Федерации для интересных проектов молодых дарований всегда открыты"
02 декабря 2024 13:24  [483] Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс
02 декабря 2024 08:39  [573] Фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января
28 ноября 2024 17:39  [500] Премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink все ближе
28 ноября 2024 15:55  [671] Премьера нового сезона сериала "Плакса" состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru
28 ноября 2024 14:02  [533] Начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"
28 ноября 2024 10:55  [548] Временную кровлю установили в доме деда Максима Горького в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Завершились съемки драмеди "ВИА "Васильки" для Wink.ru и СТС

05 декабря 2024 15:45  [41] Культура и отдых

Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди от Сергея Жукова "ВИА "Васильки" (18+), в котором снимаются Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян (он обязательно будет петь), Николай Добрынин и Анна Котова. Также в сериале появятся Игорь и Григорий Верники в одной роли — они сыграют антагониста Валентина Бестужева в разные периоды его жизни.

Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а композитором — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а затем в эфире телеканала СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "Фишер", "Балет", "Плакса" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/7IbKAfLgNdMKnA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших и повзрослевших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин). Наследникам обязательно нужно собрать ВИА "Васильки" на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Ирина Розанова, актриса: "С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Сережа не перестает удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей "Плаксы", порвавшей все рейтинги, и теперь вот для "Васильков" — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съемках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой".

Сергей Жуков, композитор и музыкальный продюсер сериала: "Думал ли маленький Сережа Жуков, слушая винил групп ВИА "Цветы" и "Синяя птица", что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет. Для меня сериал "Васильки" — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне, как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал".

Алексей Екс, креативный продюсер и соавтор сценария: "ВИА "Васильки" — это два сериала в одном. В линии 1970-х герои — юные советские студенты-романтики. Они пишут песни, дружат, любят, путешествуют, переживают творческий успех и зависть врагов. В наше время беззаботная юность "Васильков" осталась далеко позади, к тому же жизнь разбросала их по разным уголкам страны. И только любовь Лены, которую она пронесла через десятилетия, может соединить их вместе, вернуть музыку, которую они тогда сочиняли и играли. Конечно, ее детям то время непонятно, у них другие — сегодняшние — проблемы, но история поиска и объединения участников ВИА что-то меняет и в их душах, заставляя по-другому посмотреть на "стариков". Для меня "Васильки" 1970-х — это в каком-то смысле музыкальные "мушкетёры" или "гардемарины”, учитывая, что в сериале снимался Дмитрий Харатьян".

О сериале "ВИА "Васильки" (18+)
Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии"
Жанр: музыкальное драмеди
Хронометраж: 48 минут
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Юрий Шаров
Оператор-постановщик: Карим Имамиев
Продюсер: Сергей Жуков
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Продюсеры СТС: Владимир Неклюдов, Кристина Сивоконь
Музыкальный продюсер: Сергей Жуков
Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Евгения Хрипкова, Мария Огнева
Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова
В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph