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Происшествия

Полиция завела 8 уголовных дел при реализации трех нацпроектов в Нижегородской области в 2024 году

05 декабря 2024 17:16  [75] Происшествия

Средний размер взятки по делам полиции в Нижегородской области составил 439 тысяч рублей в 2024 году. Об этом сообщил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области Михаил Ксенофонтов на пресс-конференции 5 декабря.

По итогам 10 месяцев 2024 года полицейские выявили 332 коррупционных преступления, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом число раскрытых преступлений соответствует уровню 2023 года. Что касается структуры коррупционных преступлений, то наибольшее число или 61% - это взятки, 15% - коммерческий подкуп и 8% - мошенничество. Средний размер взятки за 10 месяцев 2024 года в Нижегородской области составил 439 тысяч рублей", - пояснил Ксенофонтов.

Начальник контрольно-юридического отдела по преступлениям в сфере экономики следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Нижегородской области Евгений Фетисов добавил, что в производстве у органов предварительного следствия ГУ МВД находилось 28 уголовных дел на 53 преступления коррупционной направленности.

"В суд направлено 17 уголовных дел на 38 преступлений. В этом году также было возбуждено 8 уголовных дел по делу о хищениях при реализации нацпроектов "Демография", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство". В этом году причиненный ущерб от преступлений коррупционной направленности был возмещен на 82%, что превышает уровень прошлого года", - сказал Фетисов.

Напомним, средняя взятка в Нижегородской области по делам СК достигла 1,1 млн рублей.

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Теги:
Коррупция МВД
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