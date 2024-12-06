Участки улиц Героя Попова, Карповской и Порядковой временно перекроют в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде с 08:00 12 декабря до 18:00 16 декабря будет временно прекращено движение транспорта по улицам Героя Попова на участке от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя Карповской на участке от улицы героя Попова до кафе в районе дома №7А по улице Героя Попова и Порядковой на участке от улицы Карповской до дома №2А по улице Порядковой.
Как сообщает пресс-служба администрации города, предстоящие ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
В указанный период движение автобусов А-7 будет организовано по улице Суздальской в оба направления. Кроме того, будет введен остановочный пункт "Улица Суздальская" напротив дома №34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь.
Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.
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