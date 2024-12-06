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Общество

Участки улиц Героя Попова, Карповской и Порядковой временно перекроют в Нижнем Новгороде

10 декабря 2024 18:25  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 08:00 12 декабря до 18:00 16 декабря будет временно прекращено движение транспорта по улицам Героя Попова на участке от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя  Карповской на участке от улицы героя Попова до кафе в районе дома №7А по улице Героя Попова и Порядковой на участке от улицы Карповской до дома №2А по улице Порядковой.

Как сообщает пресс-служба администрации города, предстоящие ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В указанный период движение автобусов А-7 будет организовано по улице Суздальской в оба направления. Кроме того, будет введен остановочный пункт "Улица Суздальская" напротив дома №34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь.

Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря.

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Теги:
Городское хозяйство движение Транспортные ограничения,
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