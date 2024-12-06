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Бизнес

Стартовали продажи новой флагманской умной колонки VK Капсула Про с Марусей

12 декабря 2024 12:02  [94] Бизнес

Абонентам "Ростелекома" доступна новая умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома "Ростелекома" и развлекательным видеоконтентом онлайн-кинотеатра Wink.

Колонка мощностью 65 Вт оснащена большим сенсорным экраном с поддержкой функции multi-touch. На круглый дисплей выводятся часы, прогноз погоды, плеер и данные умного дома, которые поступают со встроенных датчиков под управлением Zigbee-хаба. Колонка также оснащена датчиками движения, климата и освещенности, позволяющими настроить различные индивидуальные сценарии умного дома. Например, можно автоматизировать включение или выключение света, регулировать температуру на кондиционере, устанавливать необходимый уровень влажности, а также дистанционно управлять пылесосом, обогревателем, чайником, кофеваркой и другой подключенной бытовой техникой.

Внутри колонки живет умный голосовой помощник Маруся — она поможет с рутиной, начиная от выбора музыкального трека до возможности прослушать ленту новостей. С помощью голоса можно управлять громкостью звука (поддерживается технология пространственного звучания), переключать каналы ТВ, включать фильмы или сериалы без пульта. Можно попросить Марусю сделать свет поярче или приглушить его, включить радио, озвучить прогноз погоды или помочь детям с уроками.

VK Капсула Про доступна в четырех стильных цветах: оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн устройства разработан совместно с международной студией промышленного дизайнера Карима Рашида.

Вардан Айрапетян, директор направления "Умные устройства" "Ростелекома": "Популярность умных голосовых ассистентов продолжает расти — такие устройства активно встраиваются в домашнюю экосистему, помогая сделать жизнь комфортнее,  безопаснее и технологичнее. На базе новой колонки VK Капсула Про можно настраивать различные сценарии и сервисы управления умным домом от "Ростелекома", подключая и контролируя устройства более 70 популярных брендов при помощи голосовых команд. Обновленный дизайн колонки с плавными линиями гармонично впишется в любой интерьер, а объемный звук создаст эффект полного погружения в музыку, кино и сериалы от Wink".

Приобрести новую умную колонку VK Капсула Про пользователи могут в официальных магазинах "Ростелекома" на маркетплейсах, а также на сайте rt.ru. При заказе онлайн для абонентов предусмотрена, в том числе, оплата в рассрочку на 24 месяца (стартовый взнос составит 3 000 рублей) и бесплатная доставка. Вместе с колонкой пользователи также получат 3 месяца музыки без рекламы на VK Музыка и доступ к видеосервису Wink.
При оформлении заказа на маркетплейсах доставка устройств доступна во всех регионах страны. При заказе на сайте "Ростелекома" доставка возможна в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В планах расширение географии, информация появится дополнительно на сайте.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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