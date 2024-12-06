АО "РУМО" завершило первые испытания редуктора для нефтяных качалок Бизнес

Завод "РУМО" изготовил редуктор РПД-37-40, предназначенный для применения на нефтяных качалках, а также для лебедок, силовых машин и оборудования добывающей и перерабатывающей отраслей. Опытный образец уже готов к проведению испытаний на объекте заказчика.

Редуктор нефтяной качалки служит для снижения скорости вращения подвижных элементов, передаваемой от электрического мотора к кривошипам оборудования, одновременно с этим увеличивая крутящий момент. Подключение к балансировке осуществляется через кривошипно-шатунный механизм.

При производстве редуктора РПД-37-40 применяется уникальная технология эксцентриково-циклоидального зацепления профильных зубчатых пар, что обеспечивает надежность и высокую производительность в полном диапазоне мощности агрегата. Это гарантирует не только долговечность, но и эффективность подъема нефти на поверхность.

Редуктор разработан для работы в сложных условиях эксплуатации. При его создании использованы современные материалы и технологии, что обеспечивает высокий уровень прочности и вибрационной стойкости. Это особенно важно для нефтяных качалок, которые функционируют в режиме круглосуточной эксплуатации. Специалисты АО "РУМО" уверены, что новый продукт не только улучшит показатели эффективности работы оборудования, но и повысит безопасность его использования на местах добычи.

Инвестируя в разработку инновационных решений, АО "РУМО" стремится создать продукцию, соответствующую современным требованиям нефтегазовой отрасли, подчеркивая значимость локализации и развития передовых технологий для отечественного рынка.