Как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова Культура и отдых

Сергей Жуков, Агата Муцениеце, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и многие другие участники проекта рассказали о закадровых секретах и съемках двух сезонов музыкального подросткового драмеди "Плакса" (16+), которые доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). 19 декабря 2024 года состоится премьера фильма о фильме, в котором можно узнать интересные детали, как из школьного клипа вырос целый сериал и почему тема буллинга стала ключевой в первом сезоне.

В фильме о создании двух сезонов молодежного хита также расскажут креативный продюсер проекта Вадим Бакунев, режиссер-постановщик Андрей Силкин, актеры Диана Енакаева, Афина Лукиди и Адам Кумаев.

Сергей Жуков, шоураннер и генеральный продюсер сериала: "Сериал "Плакса" появился очень вовремя — и это видно по обратной связи, которую мы получаем в сотнях тысяч комментариев, мы почувствовали настоящую народную любовь. Тема школьного буллинга, травли подростка, поднятая в первом сезоне, выстрелила так, что услышала вся страна: это обсуждалось в каждой школе, учителя поднимали этот вопрос на своих собраниях. Мне как отцу важна обратная связь от родителей, которые говорят, что получили пример для разговора с детьми, что правильно, а что неправильно в их поведении. Огромное спасибо всем, кто поверил в наш проект и уже ждёт третий сезон".

Агата Муцениеце, актриса: "Все подростки в той или иной мере сталкиваются с буллингом, я не была исключением. Мне было около 12-13 лет, когда одна компания старшеклассниц полюбила что-то мне крикнуть вслед, посмеяться над моей одеждой. Но я не постеснялась жаловаться и они от меня отстали, сказали что я ябеда".

Первый сезон "Плаксы" вышел в сентябре 2023 года. Проект собрал более 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и эфире телеканала СТС. Второй сезон сериала вышел в этом году 9 декабря и занял первую строчку в рейтинге "Кинопоиск Pro" за премьерную неделю.

Два сезона отличаются сильно отличаются друг от друга, но их объединяют общие герои и обилие музыкального материала, написанного специально для проекта. В первом сезоне сериала можно услышать и увидеть 12 песен с клипами, а во второй части — 15 видеоклипов, а композиций еще больше. Главное отличие между сезонами — трансформация характера заглавной героини: Маша становится антагонистом по отношению к себе прежней.

Ника Жукова, исполнительница главной роли: "Второй сезон начинается с того, что Маша с группой едет на долгожданный конкурс в Москву. Всё вроде бы должно быть хорошо, но тут у моей любимой Машки сносит крышу. В первый же день мы выступаем с Бастой и он даже приглашает мою героиню записать с ним совместный хит".

В поддержку тех, кто пережил травматичный опыт буллинга, онлайн-кинотеатр Wink.ru, НМГ и СТС запустили социальный проект янеплакса.рф. В настоящий момент сайт посетили уже более 70 тысяч человек. Также был запущен подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".

Постер: https://disk.yandex.ru/i/ljfVdhmqbEw_7g

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/pMg5z24vs_0ohg

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

О сериале "Плакса 2" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алина Луну, Андрей Силкин

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Анар, Татьяна Орлова, Екатерина Семнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьев, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Адам Кумаев и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru