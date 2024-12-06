МТС построила внутреннюю телеком инфраструктуру для концертной площадки Premio

Нижнем Новгороде МТС цифровая экосистема, завершила проект по строительству современной инфраструктуры связи на мультиформатной площадке Premio. Новая внутренняя сеть позволит гостям и организаторам концертов с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами.
Комплекс Premio, площадью более 3 тысяч квадратных метров и вместимостью до 800 человек, предназначен для проведения разнообразных мероприятий, включая концерты, шоу, конференции и корпоративы. Специалисты компании МТС улучшили качество связи для посетителей концертного зала Premio в Нижнем Новгороде, установив внутри здания современное телекоммуникационное оборудование. При строительстве внутренней инфраструктуры были учтены архитектурные особенности и инженерные характеристики здания. Ранее сигнал был только от внешних базовых станций.
Посетители Premio смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом со скоростью до 75 Мбит/с в любой точке здания: в ресторане, концертном зале и на террасе. Благодаря новой телеком-инфраструктуре от МТС, жители и гости города получили дополнительный доступ к цифровым возможностям. Теперь они могут с комфортом вести прямые эфиры, отправлять фотографии и видео друзьям в мессенджерах, оплачивать товары и услуги с помощью смартфона, а также вызывать такси до места назначения через приложения.
"Indoor-технологии позволяют разместить телекоммуникационное оборудование внутри зданий, что обеспечивает надежную связь на массовых мероприятиях с высокой плотностью пользователей. Инженеры МТС разработали индивидуальный проект по покрытию здания сетью LTE, учитывая особенности дизайна объекта и строительные материалы, которые затрудняют прохождение радиосигнала. Теперь стабильный мобильный интернет доступен на всех трех этажах – от главного зала до гримерок и уютного ресторана", - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Фото: пресс-служба концертной площадки Premio
Реклама. ПАО «МТС» https://nnov.mts.ru/personal
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+