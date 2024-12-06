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Бизнес

МегаФон прокачал связь в 100 локациях Нижнего Новгорода

20 декабря 2024 15:17  [112] Бизнес

Улучшения могут ощутить более чем 1,2 миллиона нижегородцев и гостей города. В этом году инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг во всех восьми районах областного центра. Благодаря модернизации абоненты оператора смогут ещё быстрее скачивать тяжёлые файлы, а строительство базовых станций повысило емкость сети и увеличило скорость мобильного интернета до 25%.

Новый телеком-объект был введен в эксплуатацию в Приокском районе Нижнего Новгорода. Территория между Ольгинским шоссе и улицей Ларина сейчас активно развивается и представляет собой несколько современных коттеджных поселков в черте областного центра, где проживают около трёх тысяч человек. Здесь легко соединить уклад неспешной загородной жизни и высокий темп большого города. Базовая станция появилась и на противоположном берегу Оки – в Ленинском районе, который является сейчас географическим центром Нижнего Новгорода.

Для увеличения ёмкости сети специалисты оператора также модернизировали базовые станции, которые обеспечивают связь на улице Федосеенко в Сормовском районе города, где сконцентрированы предприятия малого и среднего бизнеса, на проспекте Гагарина около популярного у местных жителей физкультурно-оздоровительного комплекса "Приокский", а также на Мещерском бульваре и на улице Рубо в Канавинском районе. 

"Мы делаем всё, чтобы наша инфраструктура соответствовала повышенным запросам нижегородцев, ведь с каждым годом горожане скачивают все больше данных из глобальной сети. Специалисты определили около десяти точек, на которых требуется дополнительная ёмкость и ввели там в эксплуатацию новые телеком-объекты, что существенно повысило скорость передачи данных. Почти в сотне городских локаций мы улучшили качество связи и нарастили скорость мобильного интернета на 20-25% за счет рефарминга –  перевода частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE", – рассказывает технический руководитель МегаФона в Нижегородской область Юрий Новиков.

За пределами областного центра в 2024 году инженеры оператора модернизировали около 300 существующих базовых станций и построили более 60 новых телеком-объектов, в том числе на федеральной трассе М-12, которая связывает Москву и Казань и проходит по территории Нижегородской области.

Фото: пресс-службы МегаФона. Реклама. ПАО "МегаФон" https://nn.megafon.ru 

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