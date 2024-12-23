Как отмыть потолок на кухне от загрязнений

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Потолок часто остается за пределами регулярного внимания хозяек, но на нем образуется так же много пыли, как и на других поверхностях. Особенно проблематична чистка покрытия на кухне, из-за большого количества жира и копоти. Неважно, из какого материала у вас сделан потолок, периодически очищать его необходимо. Усложняется ситуация трудностями доступа – дотянуться до покрытия достаточно непросто.

Профессиональные клинеры рекомендуют приступать к чистке сразу после появления пятен. Иначе впоследствии справиться с ними будет чрезвычайно непросто, они впитаются в поверхность. Придется привлекать агрессивную бытовую химию или вызывать специалистов. Услуги генеральной уборки квартир и домов, клининг офиса после ремонта включают и очищение потолков. Но и самостоятельно можно справиться с чисткой, если изучить все нюансы.

Основные принципы ухода за потолком

Чтобы добиться максимального успеха при вполне ограниченных затратах, следуйте определенным рекомендациям. Ведь важно не только удалить загрязнения, но и не испортить покрытие. Начните с подготовки всего необходимого:

щетка или швабра с телескопической ручкой;

стремянка или лестница;

ведро;

салфетки для сухой и влажной уборки;

перчатки, маска, одежда, которую не жалко;

моющие средства, подходящие для потолочного покрытия.

После этого можно приступать непосредственно к процедурам, исходя из особенностей материала.

Как ухаживать за натяжными потолками

Это покрытие очень эстетичное, несложное в уходе, но требующее аккуратности. Неправильные действия могут привести к нарушению целостности полотна. Зато очистить такой потолок можно самыми простыми средствами. Главное, чтобы они не содержали агрессивных компонентов. Что касается инструментов, то мягкая ткань подойдет лучше всего, используйте фланель, микрофибру.

Раствор рекомендуется готовить в теплой воде. Холодная неэффективна для растворения жира, а горячая опасна для покрытия. Максимальный уровень температуры до 40 С, градусник использовать не обязательно, достаточно проверить рукой. Откажитесь от применения металлических щеток, инструментария, скребков, ножей и составов с абразивами. Консистенция средств должна быть щадящей, однородной.

Действуйте очень осторожно, чтобы не повредить пленочное полотно. Его целостность можно нарушить не только со своей стороны, но и сильно прижав к основанию. Наденьте мягкую салфетку на швабру или щетку с ручкой такой длины, чтобы без проблем можно было дотянуться до потолка. В продаже есть полироли для натяжных потолков, они позволяют избежать разводов и создают небольшой защитный слой от пыли.

В процессе очищения двигайтесь вдоль шва, не кружите рукой, иначе размажете грязь. Слишком закопченный жирный потолок придется чистить в два этапа. Сначала нанесите чистящее средство, оставьте на некоторое время и смойте. Затем повторите процедуру.

Если вдруг нарушили целостность потолка, сразу заклейте это место малярным скотчем. После этого нужно обратиться в компанию, которая устанавливала конструкцию. Покрытие можно восстановить, если повреждения не слишком масштабные.

Как правильно очищать потолочную плитку

Плитка на потолке все еще встречается довольно часто, несмотря на огромную востребованность натяжных конструкций. Она может быть ровной или рельефной, последняя в уходе более сложная.

Особенности очищения плитки:

ламинированный материал проще всего промыть раствором мыла на основе теплой воды и обычной губкой из поролона;

если плитка не ламинирована, подойдет только сухая чистка: салфетки из микрофибры, пылесос, щетка;

пятна с потолка можно стереть обычным ластиком;

мокрая ткань, чистящее средство без абразивов справится с удалением пыли с плитки, покрытой пленкой;

зеркальные поверхности требуют использования специальных стеклоочистителей, для полировки применяют микрофибру или фланель.

Не используйте слишком много воды в процессе чистки, это негативно скажется на состоянии плитки. Материал хоть и устойчив к влаге, но все равно впитывает ее избыток. В результате пострадает как внешний вид, так и качественные свойства плитки.

Как ухаживать за окрашенными кухонными потолками

Очень часто потолки окрашивают водоэмульсионкой, это недорогой способ декора. Сначала потолки шпаклюют, потом наносят краску. Ухаживать за таким покрытием просто, но есть определенные нюансы. Хорошо очищает поверхность раствор мыла и пищевой соды. Но если неаккуратно действовать, на покрытии останутся некрасивые пятна. Лучше всего нанести свежий слой краски того же тона, которым был окрашен потолок. Но этот способ не самый простой с точки зрения трудозатрат. Да и красить потолки раз в квартал вряд ли кому-то понравится.

Чтобы удалить пятна с окрашенного потолка, воспользуйтесь любым сухим способом. Пропылесосьте покрытие, почистите его щеткой с мягкой щетиной. Если делать эти процедуры регулярно и своевременно, стойкие пятна просто не успеют образоваться. Если такие загрязнения уже появились, воспользуйтесь разведенным в воде купоросом. Смесь наносят на пятна, а не на весь потолок. Окрашенный деревянный потолок можно просто вымыть водой или раствором мыла. Теплую поверхность тщательно отмывают, потом вытирают насухо. Ни в коем случае не используйте воды для чистки известкового покрытия. Его можно освежить только с помощью пылесоса и нанесения нового слоя.

Как очистить потолок из пластиковых панелей

ПВХ-панели очень практичны, поэтому часто используются для отделки кухни. Такой материал не боится воды, моющих средств. Подойдет любой не слишком агрессивный состав, оптимально выбирать варианты на спиртовой основе. Отлично подходит для такого потолка специальный полироль для пластиковых поверхностей. Если появились стойкие загрязнения, не рискуйте их удалять металлическими инструментами, так как ПВХ очень легко поцарапать.

Как ухаживать за тканевым покрытием

Натяжные потолки из текстильного материала тоже пользуются спросом, но уход за ними возможен только деликатный. Преимущественно это сухие методы – пылесос, мягкая ткань. Изредка можно провести обработку влажной, хорошо отжатой тканью, но только если другие способы не подействовали и не чаще раза в год.

Ограничения в уходе за тканевым потолком:

не делайте круговых движений в процессе чистки;

не проводите точечную очистку, иначе останутся пятна;

не применяйте стеклоочистители.

Если загрязнения слишком серьезные, оптимальное решение – обратиться в клининговую компанию. Требуются профессиональное оборудования и специальные средства. Если на потолке поклеены обои, способ очищения зависит от типа материала. Например, бумажные можно только пропылесосить или очистить сухим инструментом.

Общие рекомендации для ухода за кухонным потолком

Чтобы не сталкиваться со сложными загрязнениями, соблюдайте такие меры профилактики:

не используйте для приготовления раствора хозяйственное мыло, щелочь разрушает большинство покрытий;

готовьте растворы так, чтобы образовывалось небольшое количество пены;

не ждите, пока потолок высохнет сам, протирайте после обработки сухими салфетками;

всегда удаляйте пятна сразу после появления;

сначала делайте сухую чистку, потом переходите к влажными методам.

Если потолок загрязнился слишком сильно, есть смысл доверить процедуры клининговой компании.

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