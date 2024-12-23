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Общество

Волжское пароходство в два раза увеличило количество практикантов в 2024 году

24 декабря 2024 16:24  [4] Общество

Фото: Выпускники Нижегородского речного училища им. И.П.Кулибина и директор по персоналу Волжского пароходства Анастасия Царская

616 курсантов сделали первые шаги в профессии в составе опытных экипажей компании – это один из лучших результатов в судоходной отрасли. По сравнению с 2023 годом количество молодых специалистов выросло в 1,5 раза, а с 2022 годом — в 2 раза

Будущие судоводители, судовые механики и судовые электрики начинают свой карьерный путь, как правило, с позиции вахтенного матроса или моториста-рулевого. В навигацию-2024 80% от общего числа рядового плавсостава пришлось на учащихся профильных учебных заведений. 

"Для нас очень важно, что с каждым годом все больше ребят хотят пройти практику именно в Волжском пароходстве, многие из них возвращаются к нам повторно. Наш плавсостав помогает ребятам освоиться на флоте: делится опытом, направляет, показывает на своем примере, создает все условия для профессионального роста. И по отзывам курсантов мы понимаем, как это для них ценно. Надеемся, что скоро ребята станут частью нашей большой команды, мы со своей стороны делаем для этого все возможное", — говорит Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства.

В 2024 году на борту теплоходов компании работали курсанты образовательных учреждений, с которыми на протяжении нескольких лет сотрудничает Волжское пароходство. Среди них:

- Волжский государственный университет водного транспорта (г. Нижний Новгород) и его филиалы в Уфе и Казани;
- Академия водного транспорта Российского университета транспорта (г. Москва);
- Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова
 (г. Санкт-Петербург);
- Сибирский государственный университет водного транспорта (г. Новосибирск);
- Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск);
- Нижегородское ордена "Знак Почета" речное училище им. И.П. Кулибина (г. Нижний Новгород);
- Каспийский институт морского и речного транспорта им. Ф. М. Апраксина (г. Астрахань);
- Волгоградский техникум водного транспорта им. Н.Д. Сергеева (г. Волгоград);
- Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий (г. Чкаловск);
- Городецкий Губернский колледж (г. Городец).

Лучшие практиканты Сибирского государственного университета водного транспорта по итогам навигации-2024

Количество образовательных партнеров на карте Волжского пароходство с каждым годом растет. Во время навигации-2024 на судах компании впервые прошли практику обучающиеся Новосибирского командного речного училища имени С.И. Дежнева, Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (г. Благовещенск), Омского института водного транспорта, а также Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Работу с курсантами профильных вузов компания начинает еще до момента их трудоустройства, привлекая флотскую молодежь к участию в корпоративных мероприятиях и отраслевых спецпроектах. Так, в этом году три студентки Городецкого Губернского колледжа наравне с действующими специалистами участвовали в конкурсе профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства в Москве, в апреле курсанты нижегородских образовательных учреждений открывали вместе с представителями компании навигацию на Верхней Волге и молодежную навигацию, с июня по август будущие моряки и речники выполняли задания онлайн-марафона "Будни на судне" и вели блоги для уникального проекта о практике "Алло, мам!".

Юнги Нижегородского детского речного училища на экскурсии в Российском университете транспорта, организованной Волжским пароходством

Партнерство компании и образовательных учреждений продолжается и на берегу: за последние два года Волжское пароходство открыло пять брендированных аудиторий, в которых уже сейчас учатся курсанты: в 2024 году в Волгоградском техникуме водного транспорта и в Нижегородском детском речном пароходстве, годом ранее — в Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена "Знак Почета" речном училище им. И.П. Кулибина.

Справка:
Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году. 

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Теги:
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