Востребованные онлайн курсы: топ профессий для обучения

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По данным Interfax.ru, рынок онлайн-образования в России в 2023 году вырос на 30%, а выручка топовых edtech-компаний за указанный год превысила аналогичный показатель предшествующего ему года на 31% и составила около 120 млрд рублей.

Сейчас лучшее время для запуска онлайн-курсов. Подтверждение тому — регулярно обновляющиеся списки качественных продуктов от популярных онлайн-школ на специализированных сайтах, например, КурсФайндер. Но как в таком многообразии активно развивающихся направлений выбрать лучшую нишу? В этой статье мы рассмотрим 18 перспективных профессиональных областей, которые будут востребованы в 2025 году.

1. Искусственный интеллект и машинное обучение

Курсы по ИИ и машинному обучению востребованы из-за широкого применения этих технологий в здравоохранении, финансах, маркетинге и других отраслях.

Почему эта ниша популярна?

Знания в области анализа данных, обработки естественного языка, глубокого обучения и автоматизации открывают карьерные возможности.

2. Заработок в интернете (MMO)

Ниша MMO включает такие темы, как аффилиатный маркетинг, дропшиппинг и ведение блогов, привлекая людей, желающих работать удаленно и получать доход.

Совет: Будьте честны о возможных результатах и усилиях, необходимых для их достижения.

3. Кибербезопасность

Курсы по кибербезопасности востребованы среди компаний и частных лиц, стремящихся защитить данные.

Популярные темы:

Основы кибербезопасности;

Этический хакинг;

Защита сетей;

Регулирование данных (GDPR).

4. Маркетинг и продажи

Маркетинг предоставляет плодородную почву для создания онлайн-курсов. Предприятия и частные лица постоянно находятся в поисках передовых стратегий для стимуляции роста продаж. Прелесть этой ниши заключается в широком спектре тем, которые вы можете охватить, от SEO и маркетинга в социальных сетях до платной рекламы и контент-маркетинга.

Почему прибыльно?

Методы маркетинга постоянно обновляются, а свежий контент с практическими примерами привлекает широкую аудиторию.

5. Здоровье и благополучие

Если вы являетесь экспертом в области медицины или здорового образа жизни, поделитесь своими знаниями, запустив онлайн-курсы по таким темам, как:

йога;

здоровое питание;

медитация;

траволечение и др.

6. Дизайн UI/UX

Вряд ли вы вернетесь на сайт, если вам не понравился его интерфейс, и навигация оказалась неудобной. Привлекать потенциальных клиентов онлайн с помощью инструментом дизайна — задача UI/UX-специалистов. Если вы разбираетесь в пользовательском опыте, почему бы не запустить онлайн-курс на такие темы, как:

основы UX-дизайна;

создание прототипов;

тестирование юзабилити.

7. Личностное развитие

Благодаря растущему интересу к психологии и стремлению стать лучшей версией себя люди активно ищут информацию для достижения этой цели. Это значит, что существует постоянная потребность в курсах по личностному развитию. Темы включают управление временем, преодоление прокрастинации и развитие уверенности в себе.

8. Наука о данных и аналитика

Поскольку компании все больше склонны полагаться на принятие решений на основе данных, ниша Data Science и Big Data Analytics становится одной из самых востребованных областей для онлайн-курсов.

9. Фитнес

Согласно сетевому изданию «Коммерсантъ», число постоянных клиентов фитнес-клубов и секций в 2022 году выросло почти на 1 млн человек и продолжает расти, что говорит об интересе к спорту и ЗОЖ. Если вы хорошо разбираетесь в физических упражнениях, персональном тренинге и общей физической подготовке, то эта ниша может стать отличной возможностью заработать на своих знаниях и навыках.

10. Искусство и рукоделие

Курсы по рисованию, каллиграфии, фотографии и цифровому искусству привлекают аудиторию благодаря тому, что позволяют создавать визуально привлекательный контент.

11. Облачные технологии

Для работы с большими данными особенно на удаленке удобно использовать облачные сервисы. Курсы по AWS, Yandex Cloud и другим системам помогают профессионалам развивать востребованные навыки.

12. Кулинария

Мы уже обращались к теме здорового образа жизни и кулинария — один из аспектов этой тенденции. Популярными будут курсы по веганской кухне и по технике приготовления полезных блюд.

13. Карьера и лидерство

Курсы по управлению проектами, эффективной коммуникации и лидерству помогают людям расти в профессиональном плане.

14. Личные финансы

В условиях инфляции повышается интерес к финансовой грамотности. Онлайн-программы, где эксперты рассказывали бы о том, как правильно распоряжаться своими деньгами, больше экономить и разумно инвестировать, представляют собой фантастическую возможность для создателей курсов.

15. Блокчейн

Блокчейн — техника, которая обеспечивает безопасность данных, например, при переводе средств с цифрового кошелька. Поскольку не только профессиональная, но и личная информация хранится в электронном виде, уметь пользоваться таким способом защиты от киберугроз не помешает. Поэтому курсы по созданию смарт-контрактов и внедрению блокчейн-решений будут пользоваться спросом.

16. Отношения и свидания

С ростом числа приложений и платформ для онлайн-знакомств все больше людей ищут советы по коммуникации, налаживанию отношений и личностному развитию.

17. Религия и духовность

Удивительно, но прибыльно! В цифровую эпоху многие люди ищут поддержки в своем духовном пути, и онлайн-курс может предоставить им ресурсы для того, чтобы лучше понимать истоки религиозных традиций и культуру представителей разных конфессий. Эта Ниша дает уникальную возможность делиться знаниями и опытом.

Заключение

Обучение совершило резкий скачок со студенческой скамьи в цифровое пространство. Онлайн-курсы останутся востребованными на протяжении долгого времени. Выбирая прибыльную нишу для своей программы, вы должны помнить о следующих важных моментах:

Начните с того, чем вы увлечены. Это гарантирует, что вы будете вкладываться в свой курс.

Решите, сколько вы можете вложить в свой курс.

Определите целевую аудиторию вашего курса и создайте аватар клиента.

Научитесь адаптироваться к изменениям. Ваш рынок не всегда будет таким, как сегодня, и ваши знания в этой области также будут меняться.

Прислушиваясь к аудитории и идя в ногу со временем, вы станете успешным владельцем бизнеса в сфере Edtech.

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