Сокращение количества документов для записи в детский сад
Самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 декабря 2024 13:52  [38] Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink
25 декабря 2024 11:58  [127] На белом-белом покрывале января Wink.ru покажет свои яркие премьеры
25 декабря 2024 07:27  [219] Фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт с 28 декабря до 9 февраля
24 декабря 2024 17:43  [296] Более 430 млн рублей направили в Нижегородской области на поддержку учреждений культуры
24 декабря 2024 10:25  [455] Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в музее "Назад в СССР"
23 декабря 2024 11:24  [395] Нижегородец Артем Сучков сыграл главную роль во втором сезоне сериала "Успешный"
23 декабря 2024 10:56  [425] Новогодние праздничные программы стартуют в парках Нижнего Новгорода с 29 декабря
20 декабря 2024 10:30  [758] Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 10-16 июля 2025 года
19 декабря 2024 14:26  [589] Написанный на щепках документ XIX века обнаружили в нижегородском архиве
19 декабря 2024 07:34  [533] Культурно-просветительский отдел "ГорькийЦентр" открылся при Литературном музее
Культура и отдых

Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink

25 декабря 2024 13:52  [38] Культура и отдых

Премьера сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при –50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.

Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/d/RsUQOXtXVaHT-A 
ВК: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243651?list=ln-C4wfAAUyvaUcyeG69h
YouTube: https://youtu.be/ErB_WETUpXA 
Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/obe_Hsm2-A1JtQ 
Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет" и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Стася Милославская, актриса: "Съемочные костюмы были очень тяжелыми, а требовалось казаться легкой и воздушной девушкой. Под этими костюмами были еще 10 слоев термобелья, которые приходилось надевать, чтобы не умереть от реального холода в Териберке. Это проект — испытание для меня и по насыщенности происходящего, и по продолжительности съемочного процесса. Но, уверена, результат того стоил".

Степан Коршунов, режиссер: "Для меня это история о великом спасении, о подвиге ради жизни. Несмотря на то, что довольно много сложностей возникало во время съемок, мы старались поддерживать оптимистичную атмосферу, каждый день начинали с музыки. Самое главное, на площадке ощущалось "чувство локтя" — все члены команды подбадривали друг друга, понимали, что перед нами стояли практически невыполнимые задачи".

1934 год. Пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь, а советские летчики снова и снова предпринимали попытки спасти экипаж из ледяного плена.

О сериале "Челюскин. Первые" (16+)
Производство: компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: историческая драма
Количество серий: 6
Шоураннер: Фёдор Бондарчук
Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Режиссер-постановщик: Степан Коршунов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Креативный продюсер: Анна Гершович
Исполнительный продюсер: Эдуард Горбенко
Линейные продюсеры: Денис Усенко, Татьяна Кульпинова 
Авторы сценария: Максим Бударин, Павел Тетерский
Редактор: Анна Гудкова
Операторы-постановщики: Владимир Башта, Александр Симонов 
Художник-постановщик: Юрий Фоменко 
Художник по костюмам: Светлана Вольтер 
Художник по гриму: Елена Ваховская 
Актерский состав: Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph