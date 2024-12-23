Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink Культура и отдых

Премьера сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при –50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.

Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/d/RsUQOXtXVaHT-A

ВК: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243651?list=ln-C4wfAAUyvaUcyeG69h

YouTube: https://youtu.be/ErB_WETUpXA

Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/obe_Hsm2-A1JtQ

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет" и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Стася Милославская, актриса: "Съемочные костюмы были очень тяжелыми, а требовалось казаться легкой и воздушной девушкой. Под этими костюмами были еще 10 слоев термобелья, которые приходилось надевать, чтобы не умереть от реального холода в Териберке. Это проект — испытание для меня и по насыщенности происходящего, и по продолжительности съемочного процесса. Но, уверена, результат того стоил".

Степан Коршунов, режиссер: "Для меня это история о великом спасении, о подвиге ради жизни. Несмотря на то, что довольно много сложностей возникало во время съемок, мы старались поддерживать оптимистичную атмосферу, каждый день начинали с музыки. Самое главное, на площадке ощущалось "чувство локтя" — все члены команды подбадривали друг друга, понимали, что перед нами стояли практически невыполнимые задачи".

1934 год. Пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великая идея обернулась трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Оказавшись на льдине, в самых суровых арктических условиях, два месяца челюскинцы боролись за жизнь, а советские летчики снова и снова предпринимали попытки спасти экипаж из ледяного плена.

О сериале "Челюскин. Первые" (16+)

Производство: компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: историческая драма

Количество серий: 6

Шоураннер: Фёдор Бондарчук

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Режиссер-постановщик: Степан Коршунов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативный продюсер: Анна Гершович

Исполнительный продюсер: Эдуард Горбенко

Линейные продюсеры: Денис Усенко, Татьяна Кульпинова

Авторы сценария: Максим Бударин, Павел Тетерский

Редактор: Анна Гудкова

Операторы-постановщики: Владимир Башта, Александр Симонов

Художник-постановщик: Юрий Фоменко

Художник по костюмам: Светлана Вольтер

Художник по гриму: Елена Ваховская

Актерский состав: Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru