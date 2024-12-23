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Бизнес

Программа лояльности ПСБ по карте "СВОи" получила награду Национальной банковской премии

26 декабря 2024 15:10  [100] Бизнес

Программа лояльности по карте-электронному удостоверению "СВОи" для ветеранов боевых действий и их семей, разработанная ПСБ совместно с мультисервисной компанией "Правокард", отмечена номинацией "За поддержку граждан и их семей" Национальной банковской премии.

ПСБ реализует программы поддержки защитников Отечества, обеспечивая финансовую защиту и благополучие военнослужащих и их семей. В этом году банк реализовал инновационный проект - карту-электронное удостоверение "СВОи" для ветеранов боевых действий, с широкой программой лояльности, в рамках которой ветеранам доступны различные нефинансовые сервисы. Программа позволяет дистанционно получить налоговые и юридические консультации, пользоваться услугами психологов и медицинского консьержа. Все эти услуги предоставляются бесплатно, круглосуточно и доступны на всей территории страны. Кроме того, по электронному удостоверению-карте "СВОи" доступны кешбэк в рамках программы лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка, среди которых – крупные ритейлеры, перевозчики, медицинские центры.

Преимущества карты "СВОи" также включают моментальную оплату услуг ЖКХ и мобильных операторов, переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий. 

Повышая удобство использования карты "СВОи", ПСБ предложил ее владельцам до четырех дополнительных платежных карт для членов семьи, привязанных к общему счету. Все карты – как основные, так и дополнительные – выпускаются и обслуживаются бесплатно.

Карта "СВОи" доступна к оформлению в любом отделении ПСБ. Для ее получения достаточно предъявить паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Кроме того, клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим".

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Теги:
ПСБ
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