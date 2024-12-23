Apple Watch Series 9: пять неожиданных функций

erid: 2SDnjcbm6VR

Каждый новый релиз Apple — это событие, которого ждут миллионы. Apple Watch 9 не стали исключением, и на первый взгляд кажется, что улучшения касаются только производительности. Но у них есть несколько скрытых функций, которые делают эту модель по-настоящему интересной. Давайте разберём пять самых интересных возможностей.

Управление жестами

Apple Watch Series 9 представили новую функцию, которая наверняка удивит многих — управление жестами. Теперь вы можете ответить на звонок, включить музыку или переключить режим тренировок, просто сжав пальцы. Это особенно удобно, когда руки заняты — например, вы готовите ужин или катаетесь на велосипеде.

Благодаря обновлённому чипу S9 и усовершенствованным датчикам жесты распознаются мгновенно и без ошибок.

Локальная Siri

Еще одно новшество — Siri, которая теперь работает без подключения к интернету. Apple Watch Series 9 справляются с голосовыми запросами локально, что существенно ускоряет работу. Задачи вроде установки будильника или включения таймера выполняются буквально за секунды.

Плюс к этому Siri стала лучше понимать контекст и адаптироваться к вашему стилю общения.

Уровень освещения

Часто ли вы задумываетесь, хорошо ли освещено окружающее пространство? В Apple Watch 9 добавили функцию измерения уровня освещения, которая полезна для здоровья глаз. Часы подскажут, когда стоит уйти из слишком яркого или тёмного помещения, чтобы избежать излишней нагрузки на зрение.

Особенно ценят эту функцию те, кто много времени проводит за компьютером или книгами.

Обновлённый экран

Дисплей Apple Watch Series 9 стал не только ярче, но и умнее. Часы автоматически регулируют уровень яркости в зависимости от внешнего освещения, что экономит заряд батареи и делает использование максимально комфортным.

Кроме того, новинка поддерживает режим Always-On с пониженным энергопотреблением, так что важная информация всегда остаётся перед глазами, не сажая аккумулятор.

Отслеживание температуры тела

Если в предыдущих моделях Apple Watch акцент был на отслеживании сердечного ритма, то в Series 9 добавили функцию измерения температуры. Это особенно полезно для мониторинга здоровья, включая контроль менструального цикла и ранние признаки заболеваний.

Синхронизация с приложением «Здоровье» на iPhone позволяет анализировать данные и получать рекомендации на основе собранной информации.

Что делает Apple Watch Series 9 уникальными

Все эти функции не просто добавляют удобства, а делают Apple Watch Series 9 настоящим универсальным гаджетом. Например, управление жестами подходит для активных людей, а измерение температуры полезно в повседневной жизни.

Если вы уже пользовались часами предыдущих поколений, то Series 9 будут приятным апгрейдом. Если же вы только планируете попробовать Apple Watch, эта модель — идеальный выбор.

Узнать больше об Apple Watch Series 9 или приобрести их можно в интернет-магазине OZON, где представлены все актуальные новинки бренда.

Сделайте шаг в будущее

Apple Watch Series 9 — это пример того, как технологии могут улучшать нашу жизнь. Удобные, умные и стильные, они подойдут любому, кто хочет идти в ногу со временем.

Если вы хотите узнать больше или купить часы, загляните сюда: https://www.ozon.ru/category/apple-watch9/. Эти часы изменят ваш взгляд на технологии!

Фото предоставлено ООО «Интернет Решения» ozon.ru

Реклама. ООО «Интернет Решения». ИНН 7704217370 ozon.ru