Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
28 декабря 2024 11:36  [93] В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка
28 декабря 2024 11:10  [114] МТС представила медиаприставку для облачного гейминга нижегородцев
28 декабря 2024 10:59  [124] Дороги и дворы в новогодние праздники будут под контролем коммунальщиков
28 декабря 2024 09:31  [151] Проект об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию ИП внесли в Госдуму
27 декабря 2024 18:21  [309] Банк ДОМ.РФ профинансировал в два раза больше проектов КРТ в 2024 году в Приволжье
27 декабря 2024 10:25  [349] Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на январь 2025 года
26 декабря 2024 15:10  [350] Программа лояльности ПСБ по карте "СВОи" получила награду Национальной банковской премии
26 декабря 2024 14:45  [324] Четыре проекта стали лауреатами премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина
26 декабря 2024 11:17  [393] Инвестпредложение по приспособлению ОКН под отели разработали в Нижегородской области
26 декабря 2024 08:25  [381] Более 5 тысяч сотрудников нижегородских компаний освоили бережливые технологии
Бизнес

МТС представила медиаприставку для облачного гейминга нижегородцев

28 декабря 2024 11:10  [114] Бизнес

МТС, цифровая экосистема, объявляет запуске первой в России специализированной игровой приставки для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль позволяет превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более двух тысяч компьютерных игр.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизирована под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет бесперерывно играть на протяжении 6 часов. 

"Облачный гейминг популярен во всём мире. Его главное преимущество заключается в том, что пользователю не нужно тратить большую сумму на приобретение мощного компьютера. Например, сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Наша игровая приставка позволит ещё большему количеству людей получить доступ к главным игровых хитам. Отмечу, что первая партия выпущена ограниченным тиражом и уже доступна в продаже на нашей витрине в OZON", — прокомментировал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 рублей. 

О сервисе

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать "тяжелые" игры с высоким уровнем требований на слабых ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV.

Фото: Freepik, МТС. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal   

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph