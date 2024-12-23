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Бизнес

В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

28 декабря 2024 11:36  [90] Бизнес

В Банке ДОМ.РФ действуют новые категории повышенного кешбэка на первый квартал 2025 года – с 1 января по 31 марта клиенты получат вознаграждение в размере 5% в категориях "Детские товары", "Аптеки" и "Развлечения" (театр, кино, аттракционы, пр.).

Для премиальных клиентов предусмотрен кешбэк 5% в категориях "Кафе и рестораны", "Красота" (салоны красоты и спа, пр.), "Развлечения". 
За остальные покупки будет начисляться стандартный кешбэк в размере 1%. Он возвращается с оплаты товаров, в том числе онлайн, и суммируется с другими акциями и скидками, предоставляемыми сторонними организациями.

"В выборе категорий мы ориентировались на предпочтения наших клиентов – товары и услуги, востребованные в праздничные дни и зимнее время в целом, сохранив при этом фокус на семью и приверженность семейным ценностям. Еще одно преимущество нашего продукта – способ начисления возврата средств, в Банке ДОМ.РФ кешбэк начисляется в рублях, это наиболее предпочтительный способ получения вознаграждения с покупок для большинства клиентов", – прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Держателям карт доступна возможность бесплатного обслуживания и снятия наличных без комиссии в банкоматах внутри страны. Среди других преимуществ – бесплатные онлайн-переводы, оплата коммунальных услуг, сотовой связи, ТВ и интернета, а также налогов и штрафов. 

С программой лояльности можно ознакомиться в интернет-банке в разделе "Информация по карте". Подробная информация о преимуществах и условиях обслуживания карт – на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.

Реклама. АО "Банк ДОМ.РФ". Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

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