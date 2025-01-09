Нижегородский институт управления пригласил абитуриентов к участию в конкурсе в формате ЕГЭ Общество

Фото: Конкурс пройдет в Нижегородском институте управления в марте

Победители получат дополнительные баллы при поступлении и скидки на обучение.

Нижегородский институт управления Президентской академии объявил о начале регистрации на участие в Открытом интеллектуальном конкурсе, который проводится по формату ЕГЭ по обществознанию, истории и математике. В конкурсе могут участвовать ученики 10-11 классов, которые могут подать заявку сразу по всем трём направлениям. Победители будут награждены семью дополнительными баллами при поступлении и скидками до 20% на оплату обучения.

Директор Нижегородского института управления и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов подчеркнул, что подобные конкурсы проводятся в институте ежегодно и пользуются большой популярностью.

"Мы активно работаем с абитуриентами в течение всего года: участвуем во всероссийской акции "Навигатор поступления", региональном проекте "Куда пойти учиться", скоро планируем провести традиционную "Олимпиаду школьников" и уже принимаем заявки на участие в Открытом интеллектуальном конкурсе, интерес к которому растет каждый год. С момента начала проведения конкурса количество желающих участвовать удвоилось, как и количество абитуриентов, которые стали студентами института", - отметил Александр Парамонов.

Также он добавил, что конкурс дает возможность не только получить дополнительные баллы, но и проверить свои силы перед сдачей ЕГЭ, а еще познакомиться с институтом.

Интеллектуальные соревнования будут проводиться очно в Нижегородском институте управления: обществознание – 2 марта 2025 года, история – 16 марта, математика – 30 марта. Прием заявок завершается за 2 дня до начала конкурсных мероприятий. Более подробную информацию об Открытом интеллектуальном конкурсе в Нижегородском институте управления Президентской академии, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте института по ссылке https://niu.ranepa.ru/oik-niu/.

Фото пресс-службы НГЛУ

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