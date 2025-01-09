Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2025 15:38  [5] Нижегородский институт управления пригласил абитуриентов к участию в конкурсе в формате ЕГЭ
14 января 2025 15:09  [54] Комиссия оценит выполненные работы на станциях "Пролетарская" и "Двигатель революции"
14 января 2025 14:54  [94] Более 1,1 млн пассажиров внутрироссийских рейсов обслужил нижегородский аэропорт в 2024 году
14 января 2025 14:15  [115] Крещенских морозов в Нижнем Новгороде не будет
14 января 2025 14:00  [145] Движение автобусов 12 маршрутов затруднено из-за ремонта у Мызинского моста
14 января 2025 13:23  [117] Успешную операцию на сухожилии выполнили солистке нижегородского оперного театра
14 января 2025 13:04  [141] Четырех "новых граждан РФ" поставят на воинский учет в Нижегородской области
14 января 2025 12:59  [196] Прокуратура нашла нарушения на очистных сооружениях в Нижегородской области
14 января 2025 12:30  [137] Нижегородские журналисты узнали подробности отключения российского газа в Приднестровье с 1 января
14 января 2025 11:52  [229] Оплата проезда улыбкой в нижегородском метро подешевела до 25 рублей 
Общество

Нижегородский институт управления пригласил абитуриентов к участию в конкурсе в формате ЕГЭ

14 января 2025 15:38  [5] Общество

Фото: Конкурс пройдет в Нижегородском институте управления в марте

Победители получат дополнительные баллы при поступлении и скидки на обучение.

Нижегородский институт управления Президентской академии объявил о начале регистрации на участие в Открытом интеллектуальном конкурсе, который проводится по формату ЕГЭ по обществознанию, истории и математике. В конкурсе могут участвовать ученики 10-11 классов, которые могут подать заявку сразу по всем трём направлениям. Победители будут награждены семью дополнительными баллами при поступлении и скидками до 20% на оплату обучения. 

Директор Нижегородского института управления и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов подчеркнул, что подобные конкурсы проводятся в институте ежегодно и пользуются большой популярностью. 

"Мы активно работаем с абитуриентами в течение всего года: участвуем во всероссийской акции "Навигатор поступления", региональном проекте "Куда пойти учиться", скоро планируем провести традиционную "Олимпиаду школьников" и уже принимаем заявки на участие в Открытом интеллектуальном конкурсе, интерес к которому растет каждый год. С момента начала проведения конкурса количество желающих участвовать удвоилось, как и количество абитуриентов, которые стали студентами института", - отметил Александр Парамонов. 

Также он добавил, что конкурс дает возможность не только получить дополнительные баллы, но и проверить свои силы перед сдачей ЕГЭ, а еще познакомиться с институтом.

Интеллектуальные соревнования будут проводиться очно в Нижегородском институте управления: обществознание – 2 марта 2025 года, история – 16 марта, математика – 30 марта. Прием заявок завершается за 2 дня до начала конкурсных мероприятий. Более подробную информацию об Открытом интеллектуальном конкурсе в Нижегородском институте управления Президентской академии, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте института по ссылке https://niu.ranepa.ru/oik-niu/.

Фото пресс-службы НГЛУ

Реклама. РАНХиГС. ИНН 7729050901

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph