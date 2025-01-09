Психология долгов: как не поддаваться панике при получении кредита Экономика

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Часто люди боятся брать кредиты. В итоге не улучшают качество жизни — теснятся большим семейством в студии, редко выезжают загород, потому что нет машины, или откладывают открытие своего дела, о котором давно мечтали. Другие решаются на потребительский кредит наличными или ипотеку, а потом постоянно тревожатся, а вдруг что-то случится, и денег на погашение не хватит.

Особенно пугают большие суммы, например, 1 млн - потребительский кредит довольно серьезный. Разберемся, как перестать бояться кредитов и снизить уровень стресса, если вы их уже выплачиваете.

Откуда берется страх, и что с этим делать

Кредиты вызывают дискомфорт по двум основным причинам — из-за переживаний, что не справитесь с обязательствами, и опасений, что придется сильно себя ограничивать.

Чтобы избавиться от этих страхов, составьте план по трем направлениям:

как будете выплачивать платежи в привычном ритме жизни и с текущим уровнем дохода;

за счет каких действий и источников денежных средств сможете погасить долг быстрее;

что пошагово предпримете в случае форс-мажоров — например, при потере работы.

Спрогнозировать будущее сложнее, если вам не хватает информации. Внимательно изучите детали договора — какой платеж выходит с учетом страховки, как уменьшить срок кредита или ежемесячных переводов, есть ли возможность повлиять на уровень ставки, к каким последствиям приведут задержки.

Как перестать бояться большого срока и процентов

Ипотека на тридцать лет — на первый взгляд, такая формулировка звучит как приговор. На самом деле кредит на двадцать лет может оказаться выгоднее займа на десять — решает процентная ставка.

Посчитайте переплату по долгосрочному кредиту и проверьте, как она поменяется, если будете переводить каждый месяц больше, чем по договору. Даже если сейчас у вас нет лишних средств, через несколько лет ваше финансовое положение может улучшиться.

Обратите внимание на условия досрочного погашения. В них прописывают, что сокращают в случае переплат — срок или ежемесячный платеж:

в первой ситуации вы уменьшите проценты и быстрее избавитесь от статуса заемщика;

во втором — сделаете ежемесячные платежи комфортнее для бюджета.

Еще один способ снизить переплату — рефинансироваться в другом банке. Периодически проверяйте такую опцию.

Как не накручивать себя из-за возможных просрочек

А вдруг выплачивать кредит станет нечем? Например, если надолго заболеете и потеряете трудоспособность, лишитесь работы или прогорит бизнес.

Сосредоточьтесь на том, что можете сделать сейчас, чтобы обезопасить себя от возможных форс-мажоров:

продумайте и найдите дополнительные источники доходов;

когда появятся лишние средства, направляйте их на досрочное погашение;

если кредитов несколько и они давят количеством, старайтесь выплатить раньше тот, где ставка выше.

Специалисты советует тратить на кредиты не больше 30–40% от ежемесячного дохода. Тогда уровень жизни критично не меняется. Посчитайте — возможно, вы вписываетесь в эти лимиты, и тогда ситуация не такая страшная, как кажется.

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