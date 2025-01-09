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Культура и отдых

Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта "Ростелекома"

20 января 2025 15:15  [108] Культура и отдых
Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта Ростелекома

Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта Ростелекома

Фото: ПАО "Ростелеком"

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"Ростелеком" завершил съемки второго сезона социального кинопроекта "Потому что мы — семья" и запустил открытые кинопоказы и публичные дискуссии в городах-участниках проекта. Главными героями нового сезона стали дети и их родители из разных регионов России, а темой семейного разговора — чувства, доверие и безопасность. Искренний разговор на экране предлагает сегодня по-новому взглянуть на семейные отношения в сложном цифровом мире, обсудить сложные вопросы взаимодействия онлайн и новых киберугроз.

17 января 2025 года премьера стартового фильма второго сезона прошла в Доме культуры Орехово-Зуево. Жители города, пятеро детей-подростков вместе с их родителями, стали героями первого документального кинооткровения. На большом экране его увидели более 200 человек: друзья и близкие участников проекта, такие же, как они, обычные родители с детьми, а также социальные педагоги и психологи городских школ. После кинопоказа зрители приняли участие в открытой дискуссии по затронутым в фильме темам. На вопросы аудитории отвечали сами герои и представители съемочной группы.

Следующие открытые кинопоказы пройдут в Туле (20 января), Чебоксарах (21 января), Нижнем Новгороде (22 января), Воронеже (23 января), Волгограде (31 января). В них примут участие местные жители, согласившиеся поучаствовать в съемках и откровенно поговорить о своих чувствах, переживаниях и тревогах.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Интернет и цифровые сервисы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, в том числе, и для самых юных онлайн-пользователей. Сегодня дети активно смотрят в интернете видео, слушают музыку, играют в игры, а также общаются в соцсетях и проходят учебные курсы. В этой новой реальности они неизбежно сталкиваются с новыми вызовами и рисками. Герои “Кинооткровений” поделились своими наблюдениями о том, что сейчас беспокоит старшее поколение и с какими проблемами и сомнениями сталкиваются дети. Со стороны «Ростелекома» мы стремимся обеспечить безопасную и комфортную среду для этого диалога, который продолжается и за рамками кинопроекта. Наша задача – не только обеспечить доступ в интернет, но и выстроить инновационное защищенное пространство, с полезным и увлекательным контентом для всей семьи. Для этого вместе с дочерними компаниями Т2 и ГК “Солар” мы разработали специальную подписку “MiXX Вместе”. Она обеспечит надежную защиту от киберугроз, предоставит доступ к полезным образовательным и развлекательным сервисам, а также к различным бонусам от наших партнеров".

Фильмы первого сезона проекта "Ростелеком" создал и представил в 2024 году в рамках Года семьи. Кинооткровения получили живой отклик широкой аудитории, поэтому уже в декабре прошлого года состоялись съемки второго сезона. Теперь героями мини-фильмов стали семьи из Центральной России, Поволжья и Юга.

Первый сезон кинооткровений "Потому что мы — семья" доступен на сайте проекта, а также в фильмотеке видеосервиса Wink. После завершения серии открытых кинопоказов в городах России в онлайн-доступе появится и второй сезон.  

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

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Теги:
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