Как записать видео с экрана телефона Tecno со звуком Общество

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В интернете можно найти множество полезных видеороликов на самые разные темы. Некоторые из этих файлов легко скачать и сохранить на устройство, просто нажав на специальную кнопку, но, к сожалению, это работает не всегда. Что же делать, если вам попался очень полезный и нужный материал, который нельзя загрузить? Всё просто — воспользуйтесь функцией «Запись экрана». В этой статье я покажу, как её активировать и настроить. Как записать видео с экрана на смартфоне Tecno

Откройте шторку уведомлений

Сделайте свайп (проведите пальцем) от верхнего края экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Найдите значок записи экрана

Обычно он выглядит как иконка видеокамеры или киноплёнки. Нажмите на него, чтобы начать запись. Начните запись

После нажатия на значок запись начнётся автоматически. На экране может появиться таймер или индикатор, показывающий, что запись идёт. Остановите запись

Чтобы остановить запись, нажмите на значок остановки (обычно это квадрат или кружок). После этого видео сохранится в галерее вашего устройства. Закройте функцию записи

Если вы хотите полностью выйти из режима записи, нажмите на крестик или значок закрытия. Настройте параметры записи

Если вам нужно изменить настройки, нажмите на значок шестерёнки (настройки) перед началом записи. В настройках вы можете: Включить/выключить звук системы— записывать звук из приложений или системы.

Добавить звук с микрофона— записывать ваш голос или окружающие звуки.

Выбрать качество видео— например, HD или Full HD.

Показывать нажатия на экран— полезно для создания обучающих видео.

Блокировать уведомления— чтобы они не отображались во время записи.

Дополнительные советы:

Проверьте доступное место на устройстве. Запись видео может занимать много памяти, особенно если вы выбираете высокое качество.

Используйте штатив или держатель. Если вы записываете длительное видео, это поможет избежать тряски.

Редактируйте видео после записи. Вы можете обрезать ненужные части или добавить annotations с помощью приложений для редактирования видео.

Эта простая инструкция поможет вам легко записывать экран на смартфоне, планшете и других устройство производства компании Tecno, а также сохранять важные материалы. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к руководству вашего устройства или уточните модель — расположение функций может немного отличаться.

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