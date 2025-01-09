Как записать видео с экрана телефона Tecno со звуком

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В интернете можно найти множество полезных видеороликов на самые разные темы. Некоторые из этих файлов легко скачать и сохранить на устройство, просто нажав на специальную кнопку, но, к сожалению, это работает не всегда. Что же делать, если вам попался очень полезный и нужный материал, который нельзя загрузить? Всё просто — воспользуйтесь функцией «Запись экрана». В этой статье я покажу, как её активировать и настроить. Как записать видео с экрана на смартфоне Tecno
- Откройте шторку уведомлений
Сделайте свайп (проведите пальцем) от верхнего края экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- Найдите значок записи экрана
Обычно он выглядит как иконка видеокамеры или киноплёнки. Нажмите на него, чтобы начать запись.
- Начните запись
После нажатия на значок запись начнётся автоматически. На экране может появиться таймер или индикатор, показывающий, что запись идёт.
- Остановите запись
Чтобы остановить запись, нажмите на значок остановки (обычно это квадрат или кружок). После этого видео сохранится в галерее вашего устройства.
- Закройте функцию записи
Если вы хотите полностью выйти из режима записи, нажмите на крестик или значок закрытия.
- Настройте параметры записи
Если вам нужно изменить настройки, нажмите на значок шестерёнки (настройки) перед началом записи. В настройках вы можете:
- Включить/выключить звук системы— записывать звук из приложений или системы.
- Добавить звук с микрофона— записывать ваш голос или окружающие звуки.
- Выбрать качество видео— например, HD или Full HD.
- Показывать нажатия на экран— полезно для создания обучающих видео.
- Блокировать уведомления— чтобы они не отображались во время записи.
Дополнительные советы:
- Проверьте доступное место на устройстве. Запись видео может занимать много памяти, особенно если вы выбираете высокое качество.
- Используйте штатив или держатель. Если вы записываете длительное видео, это поможет избежать тряски.
- Редактируйте видео после записи. Вы можете обрезать ненужные части или добавить annotations с помощью приложений для редактирования видео.
Эта простая инструкция поможет вам легко записывать экран на смартфоне, планшете и других устройство производства компании Tecno, а также сохранять важные материалы. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к руководству вашего устройства или уточните модель — расположение функций может немного отличаться.
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