​​​​​​​Состоятся бесплатные вебинары для ритейлеров и работников сферы образования Общество

Фото: freepik.com

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МТС цифровая экосистема, предлагает серию бесплатных вебинаров для руководителей отделов продаж, маркетологов и владельцев бизнеса. Эксперты МТС поделятся практическими рекомендациями и инновационными цифровыми инструментами.

22 января в 11:00 пройдет онлайн-обучение "Как повысить результаты работы торговых представителей". Участники узнают, как оптимизировать рабочее время, определить наиболее перспективные районы, автоматизировать распределение задач и составление оптимальных маршрутов, а также научиться собирать всю необходимую информацию в цифровом формате. Для участия необходима регистрация.

23 января в 11:00 состоится вебинар «ТОП-5 решений в 2025 году для роста эффективности отделов продаж и обслуживания». В рамках вебинара участники обсудят 5 ежедневных отчётов РОПА, как внедрить речевую аналитику в отделы продаж и обслуживания, а также как увеличить производительность в 100 раз с помощью голосового робота. Для участия необходима регистрация.

28 января в 14:00 будет организован вебинар «Почему онлайн-доски делают образование более эффективным». Вебинар будет полезен преподавателям, студентам, методистам и разработчикам образовательного контента. В рамках вебинара участники узнают как с помощью онлайн-досок реализовать интерактивное обучение. Для участия необходима регистрация.

30 января в 14:00 состоится вебинар "Как навести порядок в рабочем мессенджере". Вебинар будет полезен руководителям компаний, отделов, проектов, продакт- и проджект-менеджерам, всем, кому важно организовывать работу команд в проектах. В рамках вебинара участники обсудят что делать, когда в рабочем мессенджере непонятно, кто и над чем работает и узнают, как эффективно выстроить коммуникацию с помощью нового инструмента для организации работы команд в МТС Линк Чатах на примере реальных кейсов. Для участия необходима регистрация.

Фото: Freepik

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