Банк ДОМ.РФ на 30% нарастил количество клиентов малого и среднего бизнеса Экономика

Фото: Банк ДОМ.РФ

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Количество клиентов Банка ДОМ.РФ в сегменте малого и среднего бизнеса выросло на 30% по итогам 2024 года. Драйвером роста стали транзакционные продукты банка для бизнеса. Топ-отраслей, в которых увеличилось число клиентов – строительство, торговля и услуги.

"В Банке ДОМ.РФ сейчас обслуживаются более 50 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса. Почти 95% из них используют услугу рассчетно-кассового обслуживания банка. В среднем на одного клиента транзакционная активность за год увеличилась более, чем на 17%", – рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Наиболее активный рост продемонстрировали предприятия в Воронеже и Нижнем Новгороде – объем операций по счетам у них вырос более, чем в 3 раза.

Еще одним топ-продуктом для малого бизнеса стали депозиты. По итогам года объем депозитного портфеля МСБ вырос на 60% до 175 млрд рублей. Рост обеспечен за счет развития сервисов по обслуживанию средств на счетах клиентов и планомерного повышения процентной ставки в течение года.

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