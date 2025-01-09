Покупка готовой фирмы - как выбрать и на что обратить внимание

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Покупка готового бизнеса - один из оптимальных способов начать предпринимательскую деятельность, если открытие собственной компании оказывается слишком сложным. Создание фирмы с нуля - действительно непростой процесс: сюда следует вложить крупную сумму денег, приобрести оборудование, нанять сотрудников и запустить рекламу в нескольких источниках.
Франшиза же не всегда отвечает требованиям начинающего предпринимателя. Обычно такой формат доступен в самых популярных сферах - таких, как общественное питание и бьюти-индустрия. Но не всем хочется ограничиться только этими областями. Потому обращение в специализированную организацию, занимающуюся продажей бизнеса.
Если вы собираетесь купить ООО в Москве с оборотами, следует проверить её на отсутствие задолженностей, степень окупаемости и доходности, найти достоверную информацию о прежних владельцах, учредительные документы. Что наиболее важно для вас в этой ситуации, к кому обратиться за консультацией перед покупкой?
Если вы хотите выбрать готовый бизнес для приобретения, учтите такие моменты, как:
Для проверки финансовых документов, счетов, окупаемости предприятия необходимо обратиться за консультацией к экономисту либо бухгалтеру. Для того чтобы убедиться в отсутствии проблем с законом и в подлинности учредительных документов, потребуется консультация юриста.
Лучше выбирать не те ООО, которые занимаются востребованными видами деятельности - хоть и кажется, что они принесут наибольший доход. Предпочтите компанию, работающую в сфере, в которой вы наиболее хорошо разбираетесь - это позволит разработать эффективный план дальнейшего развития, найти подходящую аудиторию.
Важно купить ООО с историей: такие фирмы вызывают большее доверие у клиентов, чем относительно новые. У них, вероятнее всего, есть и своя клиентская база, с которой вам предстоит работать. В том числе - постоянные заказчики, знающие все её особенности.
Самостоятельно покупать компании не рекомендуется - это достаточно сложно. Вам потребуется помощь в регистрации и переоформлении.
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