Покупка готовой фирмы - как выбрать и на что обратить внимание Бизнес

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Покупка готового бизнеса - один из оптимальных способов начать предпринимательскую деятельность, если открытие собственной компании оказывается слишком сложным. Создание фирмы с нуля - действительно непростой процесс: сюда следует вложить крупную сумму денег, приобрести оборудование, нанять сотрудников и запустить рекламу в нескольких источниках.

Франшиза же не всегда отвечает требованиям начинающего предпринимателя. Обычно такой формат доступен в самых популярных сферах - таких, как общественное питание и бьюти-индустрия. Но не всем хочется ограничиться только этими областями. Потому обращение в специализированную организацию, занимающуюся продажей бизнеса.

Если вы собираетесь купить ООО в Москве с оборотами, следует проверить её на отсутствие задолженностей, степень окупаемости и доходности, найти достоверную информацию о прежних владельцах, учредительные документы. Что наиболее важно для вас в этой ситуации, к кому обратиться за консультацией перед покупкой?

Покупка ООО: что требуется знать

Если вы хотите выбрать готовый бизнес для приобретения, учтите такие моменты, как:

направление - чем занимается компания;

прибыльность - стоит обращать внимание только на те ООО, которые приносят стабильный доход;

наличие и подлинность учредительных документов и устава;

подробная и достоверная информация о владельцах.

Для проверки финансовых документов, счетов, окупаемости предприятия необходимо обратиться за консультацией к экономисту либо бухгалтеру. Для того чтобы убедиться в отсутствии проблем с законом и в подлинности учредительных документов, потребуется консультация юриста.

Направление и история: почему это важно

Лучше выбирать не те ООО, которые занимаются востребованными видами деятельности - хоть и кажется, что они принесут наибольший доход. Предпочтите компанию, работающую в сфере, в которой вы наиболее хорошо разбираетесь - это позволит разработать эффективный план дальнейшего развития, найти подходящую аудиторию.

Важно купить ООО с историей: такие фирмы вызывают большее доверие у клиентов, чем относительно новые. У них, вероятнее всего, есть и своя клиентская база, с которой вам предстоит работать. В том числе - постоянные заказчики, знающие все её особенности.

Самостоятельно покупать компании не рекомендуется - это достаточно сложно. Вам потребуется помощь в регистрации и переоформлении.

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