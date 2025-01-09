Он вернулся: начались съемки нового сезона сериала "Ухожу красиво" для Wink.ru Культура и отдых

Стартовали съемки второго сезона комедийно-криминального экшен-сериала «Ухожу красиво» (18+). К своим ролям в новом сезоне вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев. За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Проект выйдет в линейке Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Балет», «Фишер» и другие).

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/NKNkOYkn4NYVjA

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

Владимир Яглыч, актер:«Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским — его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно, когда речь идет о деле чести.

Особую роль в истории играют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути.

Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино»:«Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным и ярким кино, в котором будет еще больше юмора, экшена, перестрелок всех мастей и неожиданных поворотов в судьбах героев».

О сериале «Ухожу красиво 2» (16+)

Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии»

Жанр: трагикомедия

Количество серий: 10

Генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино»: Андрей Шишканов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Алексей Сатолин

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Исполнительный продюсер: Александра Третьякова

Креативные продюсеры: Илья Власьевский, Денис Ворочай, Дмитрий Скачков, Владимир Воронов

Авторы сценария: Дмитрий Скачков, Егор Завьялов, Павел Воронин

Режиссер-постановщик: Миша Поляков

Оператор-постановщик: Андрей Соломонов

Художник-постановщик: Елизавета Москвина

Художник по костюмам: Анна Кашникова

Кастинг-директор: Елена Субботина

В ролях: Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Мария Ахметзянова, Алиса Руденко, Катя Кабак, Степан Абрамов, Алексей Бахметьев, Ростислав Лаврентьев, Алексей Макаров, Никита Дювбанов, Антонина Паперная, Борис Каморзин, Никита Бурячек.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru