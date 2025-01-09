МТС "накрыла" Дзержинск сетью гигабитного домашнего интернета Общество

Фото: freepik.com

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МТС цифровая экосистема, сообщает о завершении первого этапа масштабного обновления фиксированной сети в Дзержинске, а также строительстве новой инфраструктуры в новостройках. Обновленная фиксированная сеть МТС "раскинулась" в густонаселенных районах города. Доступ к гигабитному интернету и сервисам экосистемы МТС получили более 80 тысяч жителей.

В течение 2024 года МТС заменила более 50% своего оборудования фиксированной сети в Дзержинске на сверхбыстрый гигабитный интернет. Модернизация позволила повысить качество и стабильность связи, а также увеличить скорость интернета в 5 и более раз в зависимости от потребностей абонентов. МТС не только модернизировала свою сеть, но и построила фиксированную сеть для ряда новых жилых комплексов в Дзержинске. Более 2,5 тысяч жителей новостроек теперь имеют возможность подключиться к гигабитному домашнему интернету.

"В 2025 году мы продолжим модернизацию сети, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми сервисами экосистемы компании. Для нас важно, чтобы сеть была отказоустойчивой. Поэтому мы активно инвестируем в нее и производим замену старого оборудования на более технологичное. Также мы уделяем внимание и новому строительству, чтобы молодые семьи, заезжающие в новостройки, могли получать качественные услуги: работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком качестве, заботиться о доме с помощью умных устройств. Жители Дзержинска смогут сэкономить до 40 % на оплате услуг связи, если воспользуются комплексным предложением, включающим мобильную связь и интернет", — рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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