Нижегородский институт управления увеличит число бюджетных мест на 24% Общество

Прием документов в НИУ стартует 20 июня Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В 2025 году Нижегородский институт управления Президентской академии предоставит больше возможностей для получения бесплатного высшего образования. На бакалавриате и специалитете появятся ещё 40 бюджетных мест, что увеличит их общее число до 206.

Как сообщил директор института, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов, дополнительные места будут распределены на направления "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная информатика". Также для магистратуры будет выделено 50 бюджетных мест.

"Это не только популярные, рейтинговые, классические направления подготовки, но и относительно "молодые" специальности, интерес к которым возрастает с каждым годом и у работодателей, и у абитуриентов. Расширение количества бюджетных мест даёт отличную возможность для тех, кто выбирает обучение в нашем институте", — отметил Александр Парамонов.

В 2025 году в правила приема внесены изменения. Теперь абитуриенты смогут подать документы на пять направлений подготовки вместо трёх. Для зачисления потребуется не оригинал аттестата, а согласие на зачисление. Абитуриенты, поступающие на целевое обучение, смогут получить дополнительные 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях, проводимых заказчиком целевого обучения. Число платных мест будет определено до начала приема документов и останется неизменным до конца приемной кампании.

Приём документов для поступления начнётся 20 июня, а все приказы о зачислении опубликуют до 1 сентября 2025 года.

Подробности о сроках подачи документов и этапах зачисления можно найти в Календаре абитуриента на официальном сайте института: https://niu.ranepa.ru/pk/bis/ka/ .

Реклама. РАНХиГС. ИНН 7729050901