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Общество

"Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде новый сезон социального кинопроекта

27 января 2025 18:00  [61] Общество

"Ростелеком" провел в Нижнем Новгороде открытый показ второго сезона социального кинопроекта "Потому что мы — семья". Герои фильма — обычные люди из разных городов России, в том числе из Нижнего Новгорода, которые делятся своими переживаниями об отношениях в семье, доверии и безопасности. 

Трогательные личные истории помогают зрителю по-новому взглянуть на семейные ценности в сложном цифровом мире. На большом экране их увидели семьи с детьми, принимавшие участие в съемках, их друзья и близкие, а также психологи и педагоги городских школ и образовательных центров. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Одной из угроз семейным ценностям становится уход детей в виртуальное пространство. Как обезопасить ребят и научить правильно вести себя в сложной цифровой среде? Как уберечь себя и своих близких от кибермошенников? Как взрослым и детям сохранить связь друг с другом, а представителям разных поколений общаться не только через мессенджеры, но и в реальности? Этими вопросами задаются герои фильма. “Ростелеком” предлагает посмотреть на новые цифровые вызовы без страха. Главное — не замалчивать проблему. Провайдер готов взять на себя заботу о кибербезопасности — поддерживать творческий потенциал подростков и помогать родителям защищать своих чад от киберрисков. Для этого вместе с дочерними компаниями Т2 и ГК “Солар” мы разработали детскую подписку “MiXX Вместе”, которая предоставляет доступ к образовательным и развлекательным сервисам в безопасной интернет-среде". 

Елена Кяск, автор концепции «Кинооткровение» и проекта "Потому что мы — семья":

"В цифровом мире остро стоит вопрос безопасности. Взрослым становится всё сложнее контролировать поведение подростков в сети, особенно если в семье есть трудности с доверием и искренностью. Родителям важно вовремя наладить потерянный контакт с детьми, тогда не страшно будет отпускать их в виртуальное пространство. Об этом наши кинооткровения. За героев фильма можно быть спокойными — ребята, несмотря на увлечение гаджетами, любят гулять во дворе с друзьями, мечтают о домашних питомцах, и цифровой эпохе их не победить. Если в семье есть опора на человеческие ценности, то никакие угрозы ей не страшны».

Наталья Костина, героиня кинопроекта "Потому что мы — семья":

"В съемках кинооткровений я участвовала вместе с дочкой. Переживала за то, что увижу на экране, но после просмотра фильма тревоги рассеялись. История получилась правдивой и эмоциональной. Оказалось, что я хорошо знаю своего ребенка и наши отношения строятся на доверии. Благодаря проекту я поняла, что самое главное в жизни родителя, да и вообще любого человека, — быть искренним". 

Первый сезон проекта "Потому что мы — семья" "Ростелеком" представил в 2024 году в рамках Года семьи. Кинооткровения получили живой отклик широкой аудитории, поэтому уже в декабре прошлого года состоялись съемки второго сезона. Героями мини-фильмов стали семьи из Чебоксар, Тулы, Воронежа, Орехово-Зуева, Волгограда и Нижнего Новгорода. 

Первый сезон кинооткровений доступен на сайте проекта, а также в фильмотеке видеосервиса Wink. Второй выйдет онлайн после завершения серии открытых кинопоказов в городах России.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
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Теги:
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