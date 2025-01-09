АО "РУМО" продолжает активно обновлять свои производственные мощности Бизнес

Фото: АО "РУМО"

Сегодня на производственной площадке "РУМО" был запущен электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7780 многопроходный. Это оборудование обладает уникальной способностью обрабатывать металл в четырех плоскостях, что открывает двери к созданию деталей самых необычных форм, даже из металлов и сплавов, которые трудно поддаются механической обработке.

Станок DK7780 предназначен для производства инструментов, деталей машин и приборов, а также различных пресс-форм, штампов и изделий из токопроводящих материалов. Оснащенный системой числового программного управления (ЧПУ) с цветным монитором и генератором технологического тока, он гарантирует точность обработки до ±0.015 мм, используя в качестве электрода молибденовую проволоку.

Функционал системы включает автоматическое управление скоростью резания, отображение в реальном времени, предварительный просмотр обработки и защиту от непредвиденных ситуаций, таких как обрывы питания и остановки системы.

Внедрение нового станка DK7780 является очередным шагом в стратегии АО "РУМО" по модернизации производственных мощностей и повышению конкурентоспособности на рынке. Уникальные возможности нового оборудования позволят значительно сократить сроки производства сложных деталей и повысить качество готовой продукции. Это особенно актуально для нефтегазовой и энергетической отраслей, где требуется высокая точность и сложные геометрические формы. Оптимизация производственных процессов и внедрение современных технологий неизменно ведут к повышению эффективности и снижению затрат.

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